Kam tas vajadzīgs, ja visu laiku to atsitam pret mēbelēm? Izrādās, ka mazajam kājas pirkstiņam ir mērķis, par kuru daudzi cilvēki pat nezina 0
Lielākā daļa cilvēku par saviem kāju pirkstiem nedomā vispār – līdz brīdim, kad jāpērk jauni apavi vai sāpīgi tiek atsists mazais pirkstiņš pret mēbeles stūri. Tomēr speciālisti uzsver, ka pat vismazākais kājas pirksts pilda daudz svarīgāku uzdevumu, nekā mums varētu šķist, vēsta “Unian”.
Cilvēka evolūcijas gaitā pēdas pirksti ir mainījušies. Tie vairs nav paredzēti satveršanai vai kāpšanai kokos, taču tas nenozīmē, ka tie kļuvuši nevajadzīgi. Tieši pretēji, mūsdienu pēdas uzbūve ir pielāgota efektīvai staigāšanai un skriešanai. Īsāki un masīvāki pirksti palīdz ķermenim pārvietoties ar mazāku enerģijas patēriņu, īpaši garākās distancēs.
Pētījumos novērots, ka cilvēkiem ar garākiem kāju pirkstiem skriešana prasa vairāk spēka. Tajā pašā laikā sportisti, kuri specializējas sprintā, biežāk izceļas ar garākiem pirkstiem, kas īsā brīdī ļauj attīstīt lielāku ātrumu. Tiesa, šī priekšrocība nāk komplektā ar lielāku slodzi un nogurumu.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta mazajam kājas pirkstiņam. Lai gan tas vizuāli šķiet nenozīmīgs, tieši tas piedalās līdzsvara nodrošināšanā un pareizā soļa veidošanā. Kustības laikā pēda dabiski pārceļas no ārējās malas uz iekšējo, un mazais pirksts šajā procesā palīdz stabilizēt ķermeni.
Speciālisti skaidro, ka cilvēka gaita balstās uz trīs galvenajiem punktiem – papēdi, lielā pirksta zonu un mazā pirksta zonu. Šie trīs punkti ļauj noturēt līdzsvaru gan lēnā gaitā, gan straujāk kustoties.
Mediķi norāda, ka mazā pirksta zaudēšana traumas vai slimības dēļ nereti noved pie izmaiņām staigāšanas stilā. Cilvēki sāk klupt biežāk, jūtas nedroši uz nelīdzenām virsmām un ātrāk nogurst. Tas vēlreiz apliecina, ka pat šķietami mazs un nenozīmīgs pirksts ir būtiska daļa no kopējās kustību sistēmas.
Tāpēc mazais kājas pirkstiņš nav tikai “lieks piedēklis”, bet gan svarīgs līdzsvara un kustības palīgs, bez kura ikdienas staigāšana būtu krietni sarežģītāka.