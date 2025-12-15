Eksperts: ASV saka, ka Eiropai ir jāšķiras no knupīša drošības jomā un jābeidz dzīvot zem viņu lietussarga 0
Civilizācijas sadursmes nekur nav pazudušas, tās bijušas vienmēr. Eiropas un ASV politika – ārējā un iekšējā – ir novedušas līdz tādam brīdim, ka mums, piemēram, tiešām jāizvērtē imigrācijas politika un ir nopietni jāskatās uz demogrāfiskiem izaicinājumiem. Šādu viedokli TV24 raidījumā “Globuss” izteica Sandis Šrāders, Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis.
“Ja imigranti Amerikas Savienotajās Valstīs palīdz nodrošināt veselīgu veco-jauno iedzīvotāju sastāvu, tad Eiropā un īpaši Latvijā, Lietuvā un Igaunijā mums ļoti nopietni jādomā par to, kā mēs risināsim demogrāfiskos izaicinājumus, neskatoties uz visu Eiropu,” norāda pētnieks.
Viņš aicina pievērst uzmanību faktam, ka “mūsu sabiedrībai visā Eiropā ir arī aizsardzības prizma – Eiropa tērē aptuveni 10% aizsardzībai no kopīgā globālā īpatsvara, bet 70–80% sociālajai aizsardzībai un dažādiem pabalstiem, kas ir krasi atšķirīgi no citām valstīm pasaulē.”
Drošības jautājumos mēs esam nonākuši tur, kur esam, atzīst Šrāders, norādot, ka “tagad beidzot ASV saka, ka mums jāšķiras no knupīša drošības jomā, ko ASV vienmēr ir devušas, ļāvušas dzīvot zem ASV drošības lietussarga.”
Ne jau tāpēc, ka amerikāņi ir untumaini un ka viņi teiktu, ka šīs ir NATO beigas, bet tas, ko viņi grib pasacīt, ir tas, ka Eiropai beidzot jākļūst atbildīgai. Gan ASV aizsardzības sekretāra, gan arī prezidenta Donalda Trampa, gan citu vadošo amatpersonu norādījumi ir par to, ka “ir labie un ir sliktie partneri Eiropā.”
“Ir Baltijas valstis, Somija, Polija un citas, kuras nopietni attiecas pret ASV, kas ir NATO līdere, aicinājumiem atbildīgi izturēties pret pašu drošību. Tās joprojām saglabā ļoti labas attiecības ar ASV. Mums nevajadzētu būt pārāk kritiskiem,” uzskata pētnieks.
Patiesībā arī Trampa izteikumi ir likuši Vācijai nopietnāk pievērsties šim visam un kļūt par tādu kā drosmes līderi Eiropas ietvaros, rezumē Šrāders.
