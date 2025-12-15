“Re, dīzelīšiem arī neiet.” Dzelzceļa infrastruktūras traucējumi šorīt izraisa vilcienu kavēšanos un neērtības pasažieriem 0
Pirmdienas rīts daudziem sabiedriskā transporta pasažieriem sācies ar negaidītām grūtībām – vairāki “Vivi” pasažieru vilcieni šorīt kavējas, par ko liecina iedzīvotāju sūdzības sociālajos tīklos.
Redzams, ka kavējumi skar vairākus populārus maršrutus, tostarp reisus no Valmieras, Valgas un Liepājas uz Rīgu. Atsevišķos gadījumos kavējumi sasniedz 15 līdz pat 45 minūtes, kas īpaši ietekmē tos pasažierus, kuri dodas uz darbu vai mācībām.
Oficiālajā informācijā norādīts, ka kavējumu iemesls ir dzelzceļa infrastruktūras problēmas. Pasažieriem tiek ieteikts izmantot citus reisus vai, ja nepieciešams, pieprasīt kompensāciju gadījumos, kad ceļš turpināts ar taksometru vai citu transportlīdzekli.
Tikmēr sociālajos tīklos parādījušies vairāki ieraksti, kuros cilvēki pauž neapmierinātību ar situāciju. Kāda sieviete raksta, ka arī posmā starp Līgatni un Siguldu vilciens stāv jau labu laiku, turklāt ziņots, ka stāvēs vēl vismaz 40 minūtes.
Kā rīkoties, ja vilciens kavējas?
AS “Pasažieru vilciens” (PV) konduktori-kontrolieri ir instruēti rīcībai ārkārtas gadījumā, kad vilcieni kavējas vai apstājas.
PV norāda, ka gadījumos, kad vilciena pasažierim ir ārkārtas situācija, kurā konduktora kontroliera piedāvātais kopējais risinājums neder un ir nepieciešama palīdzība, PV aicina uzreiz doties pie konduktora kontroliera un informēt par situāciju, lai atrastu piemērotāko alternatīvu.
“Piemēram, ja šādā situācijā nonāks skolēns, kuram nebūs pieejami līdzekļi, lai apmaksātu taksometru, par tā izsaukšanu parūpēsies konduktors kontrolieris, tāpēc lūgums vecākiem pārrunāt ar bērniem rīcību vilciena ilgstošas apstāšanās gadījumā,” skaidro PV.
Vienlaikus PV norāda, ka apstākļos, kad nav pieejams cits vilciena reiss vai tas jāgaida pārāk ilgi, PV aicina pasažierus izvēlēties alternatīva transporta – autobusa, mikroautobusa, taksometra, koplietošanas automašīnas – iespējas, pēc tam tiešo zaudējumu atlīdzības saņemšanai iesniedzot vilciena biļeti un citus dokumentus, kas pamato prasītās atlīdzības apjomu.
Tāpat PV atgādina, ka informāciju par izmaiņām vilcienu kustības grafikā pasažieri var uzzināt PV mobilajā lietotnē “Vivi Latvija”, kā arī PV mājaslapā “vivi.lv”, piebilstot, ka kontrolieri ir instruēti sniegt informāciju par notiekošo.