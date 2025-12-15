FOTO: Ekrānšāviņš

17:47, 15. decembris 2025
Liepāja – pilsēta, kurā piedzimst vējš. Tā ir pazīstama ar plašo pludmali, ostu un unikālo arhitektūru, kurā mijas vēsturiskās koka ēkas, jūgendstila celtnes un industriālā mantojuma objekti. Liepāja ir arī kultūras centrs ar koncertzālēm, muzejiem un mākslas pasākumiem, kā arī sporta un atpūtas iespējām pie ūdens, kas padara to par iecienītu galamērķi gan vietējiem, gan tūristiem. Pilsēta saglabā īpašu identitāti, vienlaikus attīstoties kā mūsdienīga, dzīvespriecīga un radoša vieta Baltijas reģionā.

Tomēr kāda publikācija vietējo pilsētnieku grupā pārsteidz. Izrādās, ka skaistajā pilsētā atklāti tiek izrādīta arī Krievijas identitāte. “Facebook” grupā “Liepājniekiem” Mārcis publicējis bildi, kurā redzams veikals ar nosaukumu “Nadežda”.

Komentāros vietējie atklāj pat patiku pret šo veikalu. Piemēram, Ieva raksta: “Šajā veikalā dažbrīd var atrast tādus gardumus, kurus citos veikalos neatrast.” Cits iesmej par nosaukumu, norādot, ka cerība mirst pēdējā.

