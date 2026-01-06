Brīnums uz palodzes! Daudziem cilvēkiem šis augs ir mājās, bet viņi pat nezina, ka tas var ziedēt 0
Ukraiņu blogere Katerina Careva sociālajā tīklā “Threads” dalījusies ar īpašu attēlu – viņas naudas koks bagātīgi uzziedēja. Turklāt tas notika ļoti simboliskā dienā – 2025. gada 31. decembrī, vēsta medijs “Lrytas.lt”.
“Vai esat kādreiz redzējuši ziedošu naudas koku? Mans koks uzziedēja tieši 2025.12.31.,” tā rakstīja ukraiņu blogere vietnē “Threads”.
Foto acumirklī kļuva ļoti populārs, un tīmekļa lietotāji nespēja slēpt savu izbrīnu. Daudzi komentētāji atzina, ka savā gadu desmitiem ilgajā augu kopšanas pieredzē nekad nebija redzējuši šī auga ziedus:
“Nevaru noticēt, ka tas tiešām zied?” kāds cits lietotājs brīnījās.
“Es pati esmu šokā. Tas notiek reizi desmit gados, ja tiešām paveicas,” atbildēja Katerina.
“Manam kokam noteikti ir vairāk nekā 10 gadi, bet tas nekad nav ziedējis. Es pat nezināju, ka tam vajadzētu ziedēt,” rakstīja kāds cits interneta lietotājs.
Kāpēc tas notiek tik reti?
Naudas koka augam ir mazi, zvaigžņveida ziedi, kas var būt balti vai rozā. Šis augs reti zied telpās, tāpēc šāds notikums tiek uzskatīts par īstu veiksmes zīmi.
Lai naudas koks uzziedētu, ir jārada īpaši apstākļi: daudz gaismas, augam nepieciešama īpaši gaiša vieta, nepieciešams vēsāka temperatūra, tas jālaista mēreni.