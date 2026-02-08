Velsas princese Keita Midltone kopā ar ģimeni dodas uz dievkalpojumu Skotijā

Velsas princese Keita Midltone nupat apstiprinājusi, ka viņas ģimene ir kļuvusi vēl plašāka – viņi tajā uzņēmuši jaunu, pūkainu ģimenes locekli.

Kokteilis
Kā ziņo Daily Mail, 3.februātī, apmeklējot tekstilizstrādājumu ražotni, viņa satika angļu kokerspanielu vārdā Bārnijs, un tas viņu īpaši iepriecināja. Viņa atklāja, ka arī viņas ģimene nesen pieņēmusi tādas pašas šķirnes suni.

Keita sacīja ražotnes darbiniekiem: “Mums ir tādas pašas šķirnes suns.”  Atbildot uz jautājumu par suņa vecumu, viņa teica: “Mums ir mazs kucēns, tikai astoņus mēnešus vecs, bet Orlai jau ir pieci gadi.”

Iespējams, jaunais kucēns ir viens no Orlas mazuļiem – viņa 2025. gada maijā laida pasaulē četrus kucēnus. Orla pievienojās karaliskajai ģimenei 2020. gadā – viņa bija dāvana no Keitas brāļa Džeimsa Midltona, kurš ir pazīstams ar savu mīlestību pret suņiem un nodarbojas ar suņu audzēšanu.

Viņš ir arī vairāku suņu labdarības organizāciju patrons, suņu barības zīmola dibinātājs un grāmatas “Iepazīsties ar Ellu: Suns, kas izglāba manu dzīvību” autors.

Pēc iepriekšējā ģimenes suņa Lupo nāves 2020. gadā Orla kļuva par uzticamu ģimenes draugu. Viņa parādījusies arī Šarlotes dzimšanas dienas fotoattēlos 2022. un 2023. gadā, kā arī ģimenes sociālo tīklu kontos.

Velsas princeses Keitas Midltones publicētie zīmējumi
Keita pirmo reizi šogad iziet sabiedrībā
