Īsta rudens recepte! Burvīgas, mīkstas un pufīgas kartupeļu pankūkas 5

Recepte brīnišķīgām pusdienām vai vakariņām. Mājinieki novērtēs!

Sastāvdaļas 2 porcijām (~8 pankūkām )

1. 4 palieli kartupeļi

2. Puse neliela sīpola(sasmalcināta)

3. 50g milti (var izmantot arī rīsu miltus)

4. 1 ola

5. Eļļa cepšanai

6. Sāls

Pagatavošana

1. Kartupeļus sarīvē uz vissmalkākās rīves, liek sietiņā, notecina visu sulu. Var papildus noskalot tekošā ūdenī, lai notek ciete.

2. Visas sastāvdaļas samaisa kopā.

3. Uzsilda pannu, ne ļoti karstu.

4. Liek uz pannas plācenīšus, cep no abām pusēm līdz ir zeltaini brūni.

Var pasniegt ar skābu krējumu, biezpienu, lasi vai brūkleņu ievārījumu. Labu apetīti!

Avots: Kristine_Kulesova Instagram konts

