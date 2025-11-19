Foto: REUTERS/SCANPIX
Krima.

“Šī Krievijas rīcība ir ļoti bīstama.” Krievu izlūkkuģis pret britu armijas pilotiem vērsis lāzeru 0

LETA
17:37, 19. novembris 2025
Krievijas izlūkkuģis “Jantar” iebraucis Lielbritānijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos un vērsis lāzeru pret britu novērošanas lidmašīnu pilotiem, kas uzraudzījuši krievu kuģa darbības, trešdien pavēstīja Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs.

Kā norādīja ministrs, Lielbritānija ir gatava reaģēt un ir izstrādātas “militāras opcijas”, ja kuģis dosies uz dienvidiem.

Kuģis, kas paredzēts izlūkdatu vākšanai un svarīgu zemūdens kabeļu kartēšanai, atrodas uz ziemeļiem no Skotijas, pēdējās nedēļās iebraucot Lielbritānijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos.

“Mēs iesaistījām Karaliskās flotes fregati un Karalisko gaisa spēku lidmašīnas P-8, lai monitorētu un izsekotu katru šī kuģa kustību, un šo norišu gaitā “Jantar” vērsa lāzerus pret mūsu pilotiem,” preses konferencē Dauningstrītā sacīja ministrs.

“Šī Krievijas rīcība ir ļoti bīstama. Šī šogad ir otrā reize, kad kuģis “Jantar” ir devies uz Lielbritānijas ūdeņiem,” norādīja Hīlijs.

“Mans vēstījums Krievijai un [diktatoram Vladimiram] Putinam ir šāds – mēs jūs redzam, mēs zinām, ko jūs darāt. Ja “Jantar” šonedēļ dosies uz dienvidiem, mēs esam gatavi,” uzsvēra ministrs.

“Jantar” atradās Lielbritānijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kas sniedzas līdz 200 jūras jūdzēm no krasta, kā arī tuvu teritoriālo ūdeņu robežai, kas ir 12 jūras jūdžu attālumā no krasta.

Incidents ar lāzeru noticis pēdējo divu nedēļu laikā.

