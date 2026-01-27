Būs pavērsiens kara gaitā? Zelenskis ir gatavs tikties ar Putinu, lai runātu par divām lietām 1
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir gatavs tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai miera sarunu ietvaros atrisinātu divus būtiskus jautājumus – par teritorijām un Zaporižjas atomelektrostaciju (AES), otrdien pavēstīja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
“Tieši to atrisināšanai prezidents ir gatavs tikties ar Putinu un to apspriest,” sacīja ministrs.
Sibiha gan arī norādīja, ka neredz nepieciešamību tikties ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu.
“Mums nevajadzētu veidot paralēlus ceļus. Ir izveidotas sarunu grupas, kurās ir Ārlietu ministrijas pārstāvji. Un papildu ceļu veidošana nav aktuāla, nav nepieciešama,” sacīja Sibiha.
Sarunu grupām jau ir bijušas saturiskas sarunas par pamiera parametriem, pamiera uzraudzības jeb pārbaudes kārtību, norādīja ministrs.
Pirmdien Zelenskis paziņoja, ka šonedēļ tiek gatavota vēl viena Ukrainas, ASV un Krievijas sarunu komandu tikšanās.
Tā, domājams, varētu notikt svētdien.
Trīspusējās sarunas jau notika 23. un 24. janvārī Abū Dabī.
Šīs sarunas bija pirmais zināmais gadījums, kad Trampa administrācijas amatpersonas vienlaikus tikušās ar Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem, Vašingtonai turpinot centienus panākt Krievijas sāktā kara izbeigšanu.
Iepriekš amerikāņu tīmekļa izdevums “Axios”, atsaucoties uz anonīmu ASV amatpersonu, vēstīja, ka nākamā tikšanās Abū Dabī paredzēta 1. februārī.