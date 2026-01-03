Esot galvaspilsētas ielās, ēdienu piegādātājus ar jau ierastajām kantainajām somām var ieraudzīt teju katrā diennakts laikā. Viņi pārvietojas ar maziem auto vai velosipēdiem.
Taču kāda vērīga mūsu portāla lasītāja piefiksējusi kādas izmaiņas – ielās redzami ēdienu piegādātāji, kuriem uz somām redzami “Enefit” logotipi. Lasītāja iesūtījusi arī fotogrāfiju.
Viņa norāda: “Nu, es tiešām vairs neko nesaprotu. Eju pa ielu, skatos – brauc velokurjers ar to lielo zaļo somu uz muguras un apstājas pie Maķīša gaidīt pasūtījumu… Bet uz somas “Enefit” un reklāma, kas saka, ka būs vēl garšīgāk, kad piegādās ēdienu kopā ar lētu eletrību. Tagad jautājums: “Enefit” ir nopircis “Boltu”? Vai arī viņiem vairs nepietiek ar elektrību un tagad piegādās ēdienu? Vai arī rīt elektrību man atvedīs ar velosipēdu? Ja tā ir reklāma, kapēc tā jāliek uz piegādes somas? Kas nākamais – uz atkritumu mašinām banku reklamēs? Sviestaini, redzi vienu, bet reklamējas otrs. Neviens neko nepaskaidro, bet visi kaut ko reklamē. Gribētos vismaz saprast, kas te īsti notiek.”
Sazinājāmies ar uzņēmuma “Enefit” mārketinga un komunikācijas vadītāju Lāsmu Bundiķi, lai rastu atbildes uz šiem lasītājas jautājumiem.
Lāsma skaidro, ka mūsdienās sabiedrība arvien biežāk nogurst no ierastiem un paredzamiem reklāmas formātiem. Tāpēc savu vēstījumu uzņēmums cenšoties nodot tur, kur cilvēki patiešām atrodas – ikdienišķās, dzīvē viegli atpazīstamās situācijās.
“Enefit” pārstāve norāda: “Lai gan Latvijā jau daudzus gadus pastāv iespēja izvēlēties starp vairākiem elektroenerģijas tirgotājiem, dati (pētījums īstenots 2025. gadā sadarbībā ar kompāniju “Synthesis Consulting Group”. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem) liecina, ka 44% Latvijas iedzīvotāju nezina savu pašreizējo elektroenerģijas tarifu, bet katrs ceturtais jeb 25 % pirms elektroenerģijas piegādātāja izvēles nav analizējis savus patēriņa datus vai iepriekšējos rēķinus.
Tieši tāpēc mēs ejam tuvāk cilvēkiem viņiem pazīstamās ikdienas situācijās, lai mudinātu cilvēkus aizdomāties, kā samazināt savus ikdienas tēriņus. Kurjera somas ir tikai viens no formātiem, vēstījumi redzami arī kinoteātros pie roku žāvētājiem un pie bankomātiem.”
