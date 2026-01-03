Jo tālāk, jo trakāk! Tramps paziņo par Venecuēlas prezidenta Maduro sagūstīšanu ASV operācijā 0
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien paziņoja, ka ASV spēki ir sagrābuši Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro pēc tam, kad veica “plaša mēroga triecienu” Karakasā.
“Amerikas Savienotās Valstis ir veiksmīgi īstenojušas plaša mēroga triecienu pret Venecuēlu un tās līderi – prezidentu Nikolasu Maduro-, kurš kopā ar sievu ir sagūstīts un ar lidmašīnu izvests no valsts,” Tramps paziņoja savā sociālajā platformā “Truth Social”.
“Šī operācija tika veikta sadarbībā ar ASV tiesībaizsardzības iestādēm,” viņš piebilda.
Īsā telefonintervijā laikrakstam “The New York Times” Tramps pauda atzinību par operāciju, kuru viņš raksturoja kā izcilu.
“Daudz labas plānošanas un daudz lielisku, lielisku karavīru un lielisku cilvēku,” laikraksts citēja Trampa teikto.
Trampa paziņojums seko mēnešiem ilgam ASV militārajam un ekonomiskajam spiedienam, kas pastāvīgi pieaug uz kreiso līderi Maduro un viņa valsts ekonomiku, kas ir atkarīga no naftas eksporta.
ASV prezidents decembrī sacīja, ka “būtu gudri”, ja Maduro atkāptos no amata, un ir arī teicis, ka Venecuēlas līdera “dienas ir skaitītas”.
Savienoto Valstu bruņotie spēki pastiprināti ir vērsušies pret, iespējams, narkotiku kontrabandas kuģiem. Piektdien Venecuēla paziņoja, ka tā ir gatava sarunām ar ASV par līgumu narkotiku kontrabandas apkarošanai.
Maduro ceturtdien pārraidītā intervijā sacīja, ka ASV vēlas piespiest Venecuēlu mainīt valdību un iegūt piekļuvi tās milzīgajām naftas rezervēm, izmantojot mēnešiem ilgo spiediena kampaņu, kas sākās ar masveida militāro spēku izvietošanu Karību jūrā augustā.
ASV ir apsūdzējušas Maduro narkoterorismā.
Pirmdien Tramps paziņoja, ka ASV ir iznīcinājušas piestātni, kuru izmantojot Venecuēlas narkotiku tirgoņu kuģu uzkraušanai. Maduro nav ne apstiprinājis, ne noliedzis pirmdienas triecienu.
Tramps mēnešiem ilgi draudēja, ka drīzumā varētu dot rīkojumu veikt triecienus mērķiem Venecuēlas teritorijā. ASV ir arī arestējušas naftas tankkuģus, kuriem piemērotas sankcijas, Venecuēlas piekrastē, un Tramps ir devis rīkojumu bloķēt citus tankkuģus, tādējādi, šķiet, cenšoties ierobežot Dienvidamerikas valsts ekonomiku.
ASV bruņotie spēki kopš septembra veikuši daudzus triecienus kuģiem gan Karību jūrā, gan Klusā okeāna austrumos, vēršoties pret, kā apgalvo Vašingtona, narkotiku kontrabandistiem.
Tomēr ASV administrācija nav sniegusi nekādus pierādījumus tam, ka kuģi būtu iesaistīti narkotiku tirdzniecībā, kas savukārt raisa debates par šo operāciju likumību.
Starptautisko tiesību eksperti un tiesību aizsardzības organizācijas norāda, ka šie triecieni, pēc visa spriežot, ir ārpustiesas nogalināšana. Vašingtona to noliedz.
Saskaņā ar ASV armijas publiskoto informāciju nāvējošajā jūras kampaņā vismaz 305 triecienos ir nogalināti vismaz 115 cilvēki.
Šie uzbrukumi sekoja ievērojamai ASV spēku palielināšanai ūdeņos pie Dienvidamerikas krastiem, cita starpā novembrī tur tika izvietots ASV modernākais lidmašīnu bāzes kuģis, kas papildināja jau tā lielāko militāro klātbūtni reģionā vairāku paaudžu laikā ar vēl tūkstošiem karavīru.