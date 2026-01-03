“Šī ir Ikšķiles supertantiņa!” Vietējie ļaudis sajūsmā par kādu sirmgalvi, kura iedvesmo darīt lietas, kas dzīvi padara labāku 16
Jauna gada sākumā tik ļoti gribas jaunu iedvesmu, sparu un dzīvesprieku. Kripatiņu no tā var gūt kādā soctīklu ierakstā, ko veikusi Ineta, izceļot kādu tantiņu no Ikšķiles.
Šis ieraksts sajūsminājis daudzus citus un var kalpot kā motivācija tiem, kas reizēm noslinko un aizbildinās, piemēram, ar sliktiem laika apstākļiem.
“Šī ir Ikšķiles supertantiņa! Viņa dzīvo netālu no manis, un slikti laikapstākļi viņai vienkārši neeksistē. Esmu redzējusi viņu staigājam gan vējā un lietū, gan slapjdraņķī, gan arī karstā vasarā.
Reiz uzsāku ar viņu sarunu. Viņa pastāstīja, ka dzīvo pie saviem bērniem, pēdējos gados slikti redz, bet staigāt ejot katru dienu – reizēm pat vairākas reizes dienā. Prasīju, vai kādreiz ir tā, ka negribas iet staigāt. Viņa smaidot atbildēja, ka nē – vienmēr iet labprāt.
Un tagad katru reizi, kad man slinkums pacelt savu pakaļu no dīvāna, man galvā parādās Ikšķiles supertantiņa… Lai mums visiem jaunajā gadā pietiek spēka piecelt savas pakaļas un izdarīt lietas, kas mūsu dzīvi padara kaut nedaudz labāku. Priekā!”
Arī citi ir sajūsmā par šo un līdzīgām tantiņām.
“Man arī dzīvo kaimiņos tāda tantiņa kopā ar dēla ģimeni. Ap 90 gadiem viņai. Staigā Katru dienu 1-2x . Saimniecībā audzē saucamās govis un Katru dienu viņa dzerot svaigu pienu, ēdot rupjmaizi ar saviem piena produktiem un obligāti karote kaņepes svaigi maltas. Tā vedekla pastāstīja.”
“Visu cieņu! Neesmu uzdrošinājusies viņu uzrunāt, bet vienmēr ejot vai garām braucot ir sajūta, ka esmu satikusi cilvēku, kura var un ir paraugs.”
“Man ir milzīgs prieks par šādiem cilvēkiem. Kustībā ir spēks. Kustība mūs dara gan fiziski, gan mentāli stiprus. Katrā vietā, kur dzīvojam, var satikt šādus cilvēkus. Liepājā ir vairāki tādi, kuri gāja pirms gadiem, un joprojām satiekamies ātrā solī ejot garām.”
“Man ar rajonā tāda- neatkarīgi no laikapstākļiem iet, un iet vairākas reizes dienā… šad tad jaunie pievienojas (bērni un pusaudži no blakus mājām). Lai veselība šādām tantēm!”
“Tas tāpēc, ka dzīvo pie saviem bērniem. Pastaigā esot, viņa bauda personīgo domu vientulību, neatkarību, ir netraucēta savās domās un gatavo plānus īstermiņam….. Lai viņai veselība turas!”
“Ārā bija vētra un stiprs lietus. Braucu uz jūru Ainažos skatīties viļņus. Ejot uz jūru satiku divas sievietes gados,sapratu ka vietējās. Prasīju ko jūs tādā laikā pastaigājaties un viņas atbildēja,ka viņas katru dienu pastaigājoties gar jūru vienalga kāds laiks,lietus,sniegs,auksts vai karsts. Apbrīnoju viņas uzņēmību.”
