Īsi pirms sprādziena viņš ar fleksi pārzāģējis gāzes cauruli… Klajā nāk jaunas Torņakalna sprādziena detaļas 0
Dzīvoklī Bauskas ielā, kur notika sprādziens, dzīvoja vientuļš, 72 gadus vecs pensionārs, noskaidroja LTV.
Vīrietis īsi pirms sprādziena ar fleksi esot pārzāģējis gāzes cauruli, taču sprādzienu izraisījusi dzirkstele, kas radusies no gaismas slēdža, izslēdzot dzīvoklī gaismu.
Tiikmēr TV3 raidījums “Degpunktā” vēsta, ka iedzīvotāja neadekvātās darbības nebija nekāds jaunums. “Gaso” pārstāvji jau ceturtdien, 1. janvārī, esot bijuši uz vietas, lai atslēgtu šim pašam dzīvoklim dabas gāzes padevi. Apsekojot dzīvokli, ticis konstatēts nelegāls gāzes pieslēgums, kas tika likvidēts un vadu dienesta darbinieki aizmetināja.
Rīgā gāzes sprādzienā cietušās mājas iedzīvotājiem šodien būs iespēja paņemt pirmās nepieciešamības mantas, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Iedzīvotājiem saņemt mantas sestdienas pēcpusdienā palīdzēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki.
Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ēkas īpašniekiem uzdevis pieaicināt sertificētu būvspeciālistu veikt ēkas tehnisko apsekošanu, lai noteiktu bojājumu apmērus, kā arī nosacījumus un nepieciešamās darbības ēkas daļējas ekspluatācijas pieļaujamībai vai atsākšanai.
Patlaban ēkā uzturēties aizliegts.
Šodien VUGD darbinieki pabeiguši mājdzīvnieku iznešanu no gāzes sprādzienā cietušās ēkas. Vairāki kaķi nogādāti dzīvnieku patversmē.
Kā ziņots, gāzes sprādzienā Torņakalnā, Bauskas ielā gāja bojā divi cilvēki, bet vēl divi cietuši, aģentūru LETA informēja VUGD.
Viens no bojāgājušajiem ir AS “Gaso” Avārijas dienesta darbinieks, kurš bija ieradies uz izsaukumu par iespējamu gāzes noplūdi.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijā, veicot glābšanas darbus, piektā stāva dzīvoklī atrasta vēl viena mirusi persona. Līdz šim policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šī persona, iespējams, ir izdarījusi noziedzīgo nodarījumu.
Vienlaikus tiek veiktas citas izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus. Tiks veiktas ekspertīzes.
No ēkas saviem spēkiem pirms VUGD ierašanās evakuējās 35 cilvēki, bet vēl 11 cilvēkus evakuēja ugunsdzēsēji.
Sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā notika bojāta gāzes vada dēļ. Sprādzienā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Ēku apsaimnieko SIA “Latvijas namsaimnieks”, tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.