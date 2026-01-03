Ilustratīvs foto

Aizmirsti brīnumdiētas! Pētījumā atklāti 6 pavisam vienkārši noslēpumi efektīvai svara zaudēšanai 0

LA.LV
7:26, 3. janvāris 2026
Veselam Uzturs

Vai vēlies iepazīties ar jaunākajiem atklājumiem par to, kā ar nelielām uztura un dzīvesveida izmaiņām var efektīvi zaudēt svaru un uzlabot savu veselību? Varbūt jauna gada sākums ir īstais brīdis, lai tos ieviestu savā ikdienā un realizētu apņemšanos zaudēt kādu kilogramu?

Kokteilis
Priekšmeti, ko vērts turēt mājās, jo tie piesaista naudu
Ja tev pieder kāda no šīm 7 automašīnām, iespējams, ir īstais brīdis sākt domāt par pārdošanu
Veselam
Ir 5 cilvēku grupas, kam vajadzētu izvairīties no avokado lietošanas uzturā
Lasīt citas ziņas

Neskatoties uz dažādiem medikamentiem, veselīgi ēšanas paradumi joprojām ir atslēga ilgtspējīgai un veselīgai svara zaudēšanai. Apjomīgs pētījums par dažādiem uztura veidiem atklāj, ka nav vienas ideālās diētas. Neatkarīgi no tā, vai ēdam vairāk tauku, olbaltumvielu vai ogļhidrātu, svarīgākais ir samazināt kopējo kaloriju daudzumu un izvēlēties veselīgus produktus. Minētajā pētījumā dalībnieki ieturēja dažādas diētas, bet visām bija viens kopīgs ierobežojums – mazāk kaloriju un piesātināto tauku.

Penningtonas Biomedicīnas pētījumu centrs un Hārvardas Sabiedrības veselības skola veica divus gadus ilgu pētījumu par dažādiem uztura veidiem. Lai gan visi dalībnieki zaudēja līdzīgu svaru, vidēji 3 līdz 5 kilogramus, pētnieki atklāja, ka cilvēki, kuriem izdevās zaudēt visvairāk svara, kopumā ievēroja konkrētus veselīga dzīvesveida principus.

Ko tad viņi uzzināja?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Tauku šūnām tiešām ir “atmiņa”! Tas izskaidro “jo-jo” efektu pēc diētām
Veselam
Dzīvo ilgāk un veselīgāk! Atklāta vēl viena diēta, kas varētu būt ilgas un veselīgas dzīves noslēpums
Veselam
Vidusjūras diēta var izglābt tavus zobus! Izvairies no slimības, kas skar miljoniem cilvēkus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.