Aizmirsti brīnumdiētas! Pētījumā atklāti 6 pavisam vienkārši noslēpumi efektīvai svara zaudēšanai 0
Vai vēlies iepazīties ar jaunākajiem atklājumiem par to, kā ar nelielām uztura un dzīvesveida izmaiņām var efektīvi zaudēt svaru un uzlabot savu veselību? Varbūt jauna gada sākums ir īstais brīdis, lai tos ieviestu savā ikdienā un realizētu apņemšanos zaudēt kādu kilogramu?
Neskatoties uz dažādiem medikamentiem, veselīgi ēšanas paradumi joprojām ir atslēga ilgtspējīgai un veselīgai svara zaudēšanai. Apjomīgs pētījums par dažādiem uztura veidiem atklāj, ka nav vienas ideālās diētas. Neatkarīgi no tā, vai ēdam vairāk tauku, olbaltumvielu vai ogļhidrātu, svarīgākais ir samazināt kopējo kaloriju daudzumu un izvēlēties veselīgus produktus. Minētajā pētījumā dalībnieki ieturēja dažādas diētas, bet visām bija viens kopīgs ierobežojums – mazāk kaloriju un piesātināto tauku.
Penningtonas Biomedicīnas pētījumu centrs un Hārvardas Sabiedrības veselības skola veica divus gadus ilgu pētījumu par dažādiem uztura veidiem. Lai gan visi dalībnieki zaudēja līdzīgu svaru, vidēji 3 līdz 5 kilogramus, pētnieki atklāja, ka cilvēki, kuriem izdevās zaudēt visvairāk svara, kopumā ievēroja konkrētus veselīga dzīvesveida principus.
Ko tad viņi uzzināja?