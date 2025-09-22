Cepurītis: Mums nevajadzētu nostāties Izraēlas vai Palestīnas pusē – jānostājas cilvēktiesību pusē 0
TV24 raidījumā “Globuss” Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs un Ārlietu komisijas deputāts Edmunds Cepurītis (PRO) pauda savu viedokli par Latvijas pozīciju starptautiskajā konfliktu kontekstā, uzsverot cilvēktiesību principu nozīmi.
“Starptautiskajā arēnā ir ļoti svarīgi nespēlēt tādās komandās, ka mēs šeit aizstāvam Izraēlas intereses vai mēs šeit aizstāvam Palestīnas pašpārvaldes intereses. Mēs aizstāvam cilvēktiesības, starptautiskajā kārtībā balstītus konflikta risinājumus,” sacīja Cepurītis.
Viņš skaidroja, ka, saņemot brīdinājumus par starptautisko tiesību pārkāpumiem, Latvijai jāreaģē neatkarīgi no tā, pret kuru pusi tie tiek vērsti.
“Šobrīd, kad mēs saņemam nopietnus brīdinājumus, ka starptautiskās tiesības tiek pārkāptas, tad vērsties vienalga pret kuru – pret “Hamās”, pret esošo Izraēlas valdību. Un, protams, nav jau vienmēr Izraēlai bijušas šādas valdības. Mums ir bijušas Oslo vienošanās, kas iezīmē ceļu uz divu valstu risinājumu. Nav tā, ka četri miljoni palestīniešu visi ir teroristi. Nav tā, ka tie bērni ir drauds Izraēlas drošībai,” norādīja Cepurītis.
Cepurītis uzsvēra, ka principu saglabāšana starptautiskajā kārtībā ir būtiska arī Ukrainas jautājumā: “Un es domāju, ka tas arī ir tas ceļš – turēties pie principiem, ja runā par starptautiskajās tiesībās balstītu pasaules kārtību, tas ir viens no mūsu lielajiem argumentiem, lai iegūtu plašāku atbalstu Ukrainai, tai skaitā no valstīm, kuras nav tieši iesaistītas, kurām nav tiešas intereses, bet mēs varam teikt – ja jums rūp šie principi, ka netiek vienkārši nogalināti nevainīgi civiliedzīvotāji, tad jums šobrīd ir jāatbalsta Ukraina.”
