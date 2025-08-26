Cilvēki, kas dzimuši šajos datumos, bieži saskaras ar naudas problēmām 0
Vai esat pamanījuši, ka dzīvojat no algas līdz algai vai pat iekrītat parādos, lai gan ar finansēm viss it kā kārtībā? Iespējams, problēma nav tikai jums personīgi. Numerologi uzskata, ka finansiālo situāciju var ietekmēt arī jūsu dzimšanas datums.
Daži datumi vienkārši nes sevī enerģiju, kas “izvelk” naudu ātrāk, nekā mēs spējam to nopelnīt. Jūsu personība slēpj sevī spontanitāti, sapņošanu vai neizbēgamu vēlmi iepriecināt citus. Un tas var jums izmaksāt vairāk, nekā domājat.
Tātad, kuri datumi var ietekmēt problēmas ar finansēm?
6. datums (īpaši 6. jūnijs)
Cilvēki, kas dzimuši šajos datumos, dzīvo sapņos. Un šie sapņi bieži ir ļoti dārgi. Viņi mēdz ātri uzticēties cilvēkiem, pārāk ātri tērēt naudu, kā arī emocijas liek augstāk par loģiku. Tāpēc viņiem iesaka iemācīties teikt “nē”, pat pašiem sev.
10. datums (īpaši 10. oktobris)
Cilvēki, kas dzimuši 10. datumā, bieži ir apveltīti ar veiksmi, bet tikai tad, ja viņi paši pārvalda savas finanses. Kredīts viņiem ir liela kļūda. Vēl lielāka kļūda ir ieradums paļauties uz citiem. Viņu spēks slēpjas pašpietiekamībā. Tiklīdz viņi to apzinās, viņi kļūst finansiāli neaizskarami.
12. decembris
Šiem cilvēkiem vienmēr pastāv kāda klusa konkurence. Un nevis ar kādu konkrētu personu, bet ar pasauli: ar visiem, kam ir vairāk, skaistāk, dārgāk. Vislielākais izaicinājums viņiem ir iemācīties atšķirt savas vēlmes no vēlmes saņemt sabiedrības atzinību. Viņi sāk taupīt, kad pārtrauc spēlēt šo “salīdzināšanas spēli”.
15. datums
Cilvēki, kas dzimuši šajā datumā, ir greznības mīļotāji, kuri viegli aizraujas ar jebko. Nauda nāk pie viņiem, bet tikpat ātri arī pazūd.
21. un 22. datums
Šie cilvēki bieži dod priekšroku ignorēt naudu. Viņiem neinteresē materiālās lietas, līdz parādi liek mainīt uzskatus. Brīvība viņiem ir svēta, tāpēc viņiem jābūt uzmanīgiem, lai neiekļūtu parādu ķēdēs.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.