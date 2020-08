Publicitātes foto

Zane Dzene, “Nedēļa Kabatā”, AS “Latvijas Mediji”

Par sapņotāju uzskatītā Nikolā Teslas lomā iejutušies arī Deivids Bovijs un Nikolass Holts. Nu pienākusi kārta Ītenam Houkam – biogrāfiskās filmas “Tesla” pirmizrāde notika gada sākumā Sandensas kinofestivālā.

Lai atklātu Nikolā Teslas dzīvesstāstu un milzīgo ieguldījumu cilvēces dzīves kvalitātes paaugstināšanā, Maikls Amereida neiet pa klasiskas biogrāfiskas filmas ceļu, bet postmodernā manierē brīvi rīkojas ar zinātnieka dzīves faktiem, tos atklājot gan no 19. gadsimta beigu, gan 21. gadsimta sākuma skatpunkta, improvizācijām, kas varēja būt bijis, bet nenotika, un mūsdienīgām atsaucēm, palīgā ņemot teju neizsmeļamās “Google” krātuves. Sarežģītās attiecības, kas valda starp Teslu, Tomasu Alvu Edisonu un Džordžu Vesthausu, kā arī Džonu Pīrpontu Morganu un viņa meitu Annu, un pat Sāru Bernāru, brīžiem ir tikpat sarežģītas kā Teslas vīzijas un eksperimenti, kam savulaik bija piekārti absurda un bezperspektīvas birka. Sabiedrība, kas bija pārliecināta, ka nav iespējami sakari bez vadiem (radio), ka maiņstrāvas nozīme ir stipri pārspīlēta un eksperimenti ar rentgena stariem – bezjēdzīgi, protams, savas domas mainīja un jau drīz bez Teslas izgudrojumiem nespēja iedomāties savu ikdienu, taču cīņas, ko Teslam vienatnē vajadzēja izcīnīt, lai iedzīvinātu savus sapņus un vīzijas, tika izcīnītas par ļoti augstu maksu. Viņš tā arī nekad neapprecējās, Teslas privātās dzīves līkloču interesentiem šo izvēli skaidrojot kā vienīgo iespēju pilnībā koncentrēties zinātnei. Šo attiecību līniju Maikls Almereida pakļāvis varbūtībām, taču vizuālo trumpi izspēlē, demonstrējot eksperimentus Kolorado.

Beidzot ekranizējot pamatīgi pārstrādātu scenāriju, ko 60 gadus vecais Almereida uz papīra uzlika, kad bija divdesmitgadnieks cerībā, ka uz lielā ekrāna to pārnesīs poļu režisors Ježijs Skļimovskis, viņš savā ziņā tāpat kā filmas varonis beidzot īstenoja sapni, ko tik ilgi bija auklējis, un nemaz neslēpj, cik lielu ietekmi uz “Teslu” atstājis Dereks Džārmens, Henrija Džeimsa romāni un kādā no komēdijseriāla “Dzērāju vēsture” sērijām. Kā komercāķus pieaicinot Ītenu Houku, Kailu Maklahlenu un Īvu Hjūsoni, kura pārliecinoši izlauzusies no “U2” līdera Bono meitas lomas, Maikls Almereida ļauj notikt arī eiropiešu imigranta sapnim, kura sasniegšanā neiztikt bez greizsirdības, sāncensības un apkārtējo skepses un kas uzbūra pasauli, kurā mēs dzīvojam.

Tesla

Drāma, biogrāfiskā filma

Kinoteātros no 21.augusta

