“Darba devējs nav vergturis!” Eksperti skaidro, kā vieglprātīga slimības lapu izmantošana grauj valsts budžetu 7
TV24 raidījumā “Naudas cena” Jeļena Buraja, AS “Rietumu banka” valdes priekšsēdētāja, norāda, ka daudzi cilvēki jauc darba nespēju ar slimības lapu.
“Mēs redzam, ka ļoti daudzi jauc darba nespēju ar slimības lapu. Man ir iesnas, izdegšana, tāpēc ņemšu slimības lapu, bet uz visām ballītēm turpināšu iet un ceļošu,” viņa skaidro.
Buraja uzsver, ka slimības lapas ir nopietna problēma Latvijā un ārstiem vajadzētu būt stingrākiem. “Pašlaik mēs visus žēlojam un padarām par upuriem, kuriem ir liels stress. Paņem atvaļinājumu. Darba devējs nav vergturis un vienmēr nāks pretī,” viņa piebilst.
Savukārt Andris Bite uzsver, ka sabiedrībai jāsaprot – slimības lapas ir mūsu kopīgā budžeta nauda, un tie, kuri tās izmanto vieglprātīgi, būtībā zog no budžeta.
Jau iepriekš vēstījām, ka nepamatotu darbnespējas lapu izsniegšanas mazināšanai Veselības ministrija (VM) apsver iespēju obligāti ieviest prasību norādīt diagnozi, lai gūtu priekšstatu par izplatītākajām slimībām nodarbināto vidū, liecina VM informatīvais ziņojums par darbnespējas lapu izsniegšanas uzraudzību un sūdzību izskatīšanu.
VM apkopotie dati liecina, ka pērn 80,4% gadījumu darbnespējas lapās klasificētais cēlonis norādīts “cits cēlonis”, taču diagnozes norādīšana nav obligāta, līdz ar to nevar secināt, kuru slimību (cēloņu) dēļ visbiežāk tās tiek atvērtas.
