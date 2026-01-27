Foto. pexels-a-soheil

Dārgākās pilsētas pasaulē, kurās dzīvot: sešas no tām atrodas vienā valstī 0

LA.LV
19:48, 27. janvāris 2026
Ziņas Ekonomika

Liela daļa pasaules iedzīvotāju apzināti izvēlas dzīvot pilsētā – baudīt tās atmosfēru un elpot urbāno dzīves ritmu. Tomēr visi labi apzinās, ka dzīvot pasaules aizraujošākajos kultūras centros, naktsdzīves epicentros un vietās, kur var izbaudīt lielisku ēdienu, iepirkties un izklaidēties, nav lēti.

Kokteilis
Tevi sargā neredzams vairogs: šajos datumos dzimušie atrodas Visuma īpašā aizsardzībā
“Baltijas valstis nav vērts žēlot!” Kols vērsies drošības dienestā par Mamikina izteikumiem Krievijas televīzijā
Krievija ir iedzīta stūrī: Maskava steigā izved karaspēku no svarīgas bāzes 6
Lasīt citas ziņas

Klajā nācis Numbeo ikgadējais dzīves dārdzības indekss. Pētījumā tiek izvērtētas īres, restorānu, pārtikas preču un vietējās pirktspējas izmaksas. Šie rādītāji tiek apvienoti, lai iegūtu divus reitingus – vienu ar iekļautu īres maksu un otru bez tās.

Pēc vietējo iedzīvotāju aptaujām, pasaules dārgāko pilsētu saraksts bez īres maksas izskatās šādi:

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Zelta kāzas – Jarāns jau sarūpējis sieviņai siltu pārsteigumu un dalās ar kādu gudru padomu
Pensionār, neapdali sevi! Zini nianses par “nodokļu grāmatiņu” un saņem vairāk naudiņas
Kokteilis
“Šo neviens nespēs atkārtot!” Mīļotā apskādējusi Nika Endziņa lepno auto, tomēr saņem īpašu pārsteigumu

Saraksta augšgalā (un otrajā vietā aiz Ņujorkas, ja ieskaita īri) ir Cīrihe. Tās kopējais dzīves dārdzības indekss ir 118,5, pārtikas preču indekss – 115,4, restorānu indekss – 121, bet vietējā pirktspēja – 164,4.

Šveice ir pazīstama ar augstām cenām, un tās pilsētas faktiski ieņem sešas pirmās vietas aiz lielākās pilsētas, cieši sekojot Cīrihei: Ženēva, Bāzele, Lozanna, Lugano un Berne.

No pārējām desmit dārgākajām pilsētām Ņujorka ieņem 7. vietu, spožā Islandes galvaspilsēta Reikjavīka – 8. vietu, bet sarakstu noslēdz vēl divi ASV centri.

1. Cīrihe, Šveice
2. Ženēva, Šveice
3. Bāzele, Šveice
4. Lozanna, Šveice
5. Lugano, Šveice
6, Berne, Šveice
7. Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis
8. Reikjavīka, Islande
9. Honolulu, Amerikas Savienotās Valstis
10. Sanfrancisko, Amerikas Savienotās Valstis

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Jauna sieviete nespēj atļauties savu mājokli, tāpēc dzīvo darbavietas tualetē
Cik mūsdienas maksā “nekas īpašs”? Vienkāršu pārtikas produktu gala cena soctīklos izraisa rezonansi
TV24
Uzņēmējs par jaunajām ģimenēm: Kā izdzīvot? Īres un komunālie maksājumi aprij visu algu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.