Dārgākās pilsētas pasaulē, kurās dzīvot: sešas no tām atrodas vienā valstī 0
Liela daļa pasaules iedzīvotāju apzināti izvēlas dzīvot pilsētā – baudīt tās atmosfēru un elpot urbāno dzīves ritmu. Tomēr visi labi apzinās, ka dzīvot pasaules aizraujošākajos kultūras centros, naktsdzīves epicentros un vietās, kur var izbaudīt lielisku ēdienu, iepirkties un izklaidēties, nav lēti.
Klajā nācis Numbeo ikgadējais dzīves dārdzības indekss. Pētījumā tiek izvērtētas īres, restorānu, pārtikas preču un vietējās pirktspējas izmaksas. Šie rādītāji tiek apvienoti, lai iegūtu divus reitingus – vienu ar iekļautu īres maksu un otru bez tās.
Pēc vietējo iedzīvotāju aptaujām, pasaules dārgāko pilsētu saraksts bez īres maksas izskatās šādi:
Saraksta augšgalā (un otrajā vietā aiz Ņujorkas, ja ieskaita īri) ir Cīrihe. Tās kopējais dzīves dārdzības indekss ir 118,5, pārtikas preču indekss – 115,4, restorānu indekss – 121, bet vietējā pirktspēja – 164,4.
Šveice ir pazīstama ar augstām cenām, un tās pilsētas faktiski ieņem sešas pirmās vietas aiz lielākās pilsētas, cieši sekojot Cīrihei: Ženēva, Bāzele, Lozanna, Lugano un Berne.
No pārējām desmit dārgākajām pilsētām Ņujorka ieņem 7. vietu, spožā Islandes galvaspilsēta Reikjavīka – 8. vietu, bet sarakstu noslēdz vēl divi ASV centri.
1. Cīrihe, Šveice
2. Ženēva, Šveice
3. Bāzele, Šveice
4. Lozanna, Šveice
5. Lugano, Šveice
6, Berne, Šveice
7. Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis
8. Reikjavīka, Islande
9. Honolulu, Amerikas Savienotās Valstis
10. Sanfrancisko, Amerikas Savienotās Valstis