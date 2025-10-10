Dažviet +1 grāds, bet citur +12: laika prognoze sestdienai 0
Tuvākajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, nav gaidāmi lieli nokrišņi, prognozē sinoptiķi.
Nakts pirmajā pusē gaidāms neliels mākoņu daudzums, sestdienas rītā – pārsvarā mākoņainas debesis. Valsts austrumu pierobežā nedaudz uzlīs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses. Minimālā gaisa temperatūra no +1 grāda vietām austrumu novados līdz +12 grādiem piekrastē.
Sestdienas priekšpusdienā dažviet Vidzemē un pēcpusdienā Latgalē īslaicīgi līs. Sākot no valsts ziemeļrietumiem, debesis skaidrosies. Dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā un brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra +11..+16 grādi.
Rīgā no rīta debesis apmāksies, dienas gaitā mākoņu kļūs mazāk, nav gaidāmi nokrišņi. Naktī pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +7 grādiem, piepilsētā – līdz +4..+6 grādiem. Dienā gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra sasniegs +14 grādus.