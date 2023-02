Foto – Shutterstock

Deguns pilns un kaklā kņud. Ne vienmēr tās ir iesnas, kakla iekaisumu var izraisīt kuņģa problēmas Ieteikt







Anda Hailova, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Man ir sajūta, ka brīžiem ēdiens no kuņģa uzlec augšā līdz degunam, tad kaklā sākas kārtīga kasīšanās. Citreiz pa dienu viss ir labi, bet vakarā apguļoties pēkšņi sākas klepus, it kā kakls būtu iekaisis. No rītiem deguns pilns, arī krūtis pilnas krēpām, un viss rīts paiet, kamēr izdodas atklepot. Nezinu, ko darīt. ILZE D.

“Atviļņa simptomi – dedzināšana krūškurvī, slikta, skāba vai pat rūgta garša mutē, arī ēdiens it kā negremojas – var būt saistīti ar ilgstošu iekaisumu un nepatīkamām sajūtām kaklā,” stāsta ausu, kakla un deguna ārste Inga Bite no LOR klīnikas. “Parasti, ārstam paskatoties kaklā, tiešām redzamas vairākas pazīmes, pēc kurām var noteikt, ka kakla iekaisumu izraisa kuņģa problēmas.”

Atviļņa gadījumā, kuņģa skābei pastiprināti ceļoties uz augšu pa barības vadu un nokļūstot augšējos elpceļos, var veidoties hronisks iekaisums balsenē, rīklē, deguna dobumā, aizdegunē, vidusauss struktūrās. Parasti ir sūdzības par kasīšanās un tādu kā žņaudzošu sajūtu kaklā, šķiet, ka aizķeras ēdiena paliekas. Izteikti izdalās gļotas no deguna, ir sajūta, ka tās kaut kur kaklā sakrājas, gribas atklepoties un iztīrīt, bet tas diez ko labi neizdodas.

“Šādā gadījumā vispareizāk pacientu nosūtīt pie gastroenterologa, un parasti to arī iesakām. Taču, zinot, cik grūti uzreiz nokļūt pie šā speciālista, nozīmējam jau sākotnējo ārstēšanu kuņģim ar pretskābes līdzekļiem. Protams, vienlaikus iesakām zāles kakla ārstēšanai ar ieteikumu – ja tomēr nekļūst labāk, noteikti apmeklēt gastroenterologu,” paskaidro ārste un piebilst, ka atviļņa gadījumā liela nozīme ir režīma, dzīvesveida, diētas maiņai.