“Tieciet galā ar saviem partneriem!” Šnore skaidro politisko teātri ap Stambulas konvenciju 0
Konvencijas aizstāvji ir, tā teikt, laiduši klajā smago artilēriju, šādu tēzi izvirzījis TV24 raidījums “Ziņu TOP”. Bijusī valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga platformā “X” bija ierakstījusi: “Manās acīs jebkurš Saeimas deputāts, kurš balsos par Stambulas konvencijas denonsēšanu, līdz ar to būs sevi pierādījis, ka Putina propagandas iespaidots. Te absolūti sen vairs nav runas par šīs konvencijas saturisko būtību. Nedrīkstam krist laukā no Eiropas vērtību kodola.”
Raidījuma viesis, Edvīns Šnore, Saeimas deputāts (NA), Iekšējās drošības apakškomisijas priekšsēdētājs, šo komentēdams, saka: “Ļoti žēl, ka to pavērš tādā aspektā. Tas, manuprāt, ir nepareizi. Teikt, ka faktiski visi, kas nav par konvenciju, tie ir ienaidnieki un putinisti, tā galīgi nav konstruktīva pieeja.”
Vai pašam Šnorem nekremt, ka viņš šajā jautājumā balsoja kopā ar politisko spēku “Latvija Pirmajā Vietā” un “Stabilitātei”? Viņš norāda, ka “šajā jautājumā šis galvenais mūsu uzstādījums, tāds tas ir bijis vienmēr. Es negribu vienkārši no zila gaisa mainīt savu viedokli, ja tam nav pamata. Šajā gadījumā mēs savu viedokli neesam mainījuši!”
Šajā gadījumā problēma ir tajā, ka savu viedokli ir mainījusi viena no koalīcijas partijām, kas iekļuva koalīcijās tikai šīs lietas dēļ, kad piekāpās Stambulas konvencijas sakarā, akcentē politiķis, piebilstot, ka “tagad viņi grib tikt Saeimā atkal un vienkārši saprot, kā domā viņu vēlētājs, un attiecīgi maina savu viedokli. Tas ir jārisina koalīcijas iekšienē – tieciet galā ar saviem partneriem!”
Tikmēr parlamentā nepārstāvētās politiskās partijas “Suverēnā vara” rīkotajā piketā pie Saeimas, lai paustu atbalstu Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas denonsēšanai, ceturtdienas rītā bija sapulcējušies vienu 20 cilvēku, kamēr dienu iepriekš pie Saeimas protestā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas bija sanākuši aptuveni 5000 iedzīvotāju, un šis bijis viens no pēdējos gados daudzskaitlīgākajiem iedzīvotāju protestiem.
Saeima trešdien gala lasījumā bija plānojusi lemt par izstāšanos no konvencijas. Pirmajā lasījumā par izstāšanos nobalsoja 52 deputāti no opozīcijas partijām un Zaļo un zemnieku savienības.
Likumprojektu iesniedza opozīcijas partija “Latvija pirmajā vietā” (LPV), bet to atbalsta arī citas opozīcijas partijas – Nacionālā apvienība, “Apvienotais saraksts” un “Stabilitātei”, kā arī valdošajā koalīcijā esošie Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) politiķi. Izstāšanos no konvencijas neatbalsta koalīcijas partijas “Jaunā vienotība” un “Progresīvie”.
Pirmajā lasījumā par izstāšanos no konvencijas nobalsoja 52 deputāti, pret nebalsoja neviens deputāts, deputāts Didzis Šmits balsojumā atturējās, bet “Jaunās vienotības” un “Progresīvo” deputāti izvēlējās balsojumā vispār nepiedalīties.