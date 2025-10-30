“Ja Šlesers pateiktu, ka uz Dziesmu svētkiem iet tikai sorosīti, tad arī tam visi sektanti dziedātu līdzi!” Eilands par Šlesera nakti Vecrīgā 0

Pie Saeimas protestā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas trešdienas vakarā bija pulcējušies aptuveni 5000 iedzīvotāju, un šis bijis viens no pēdējos gados daudzskaitlīgākajiem iedzīvotāju protestiem, aģentūrai LETA apliecināja Valsts policijā.

Kāds aculiecinieks novērojis, ka pie Aināra Šlesera partijas “Latvija pirmajā vietā” biroja durvīm konvencijas aizstāvji atstājuši kapu sveces un plakātus ar protesta uzrakstiem “Kur Latviju meitas sit”, :”Kauns”, “Rusiņš jums saka paldies”, “Beidz māžoties” un daudzus citus.

Īsi pirms pusnakts turp devās arī pats Šlesers, kurš bijis pārsteigts, ka plakāti vēl joprojām nav novākti. Cilvēki esot viņam teikuši, ka policija noraudzījusies ar atstātajiem plakātiem un neko nav darījusi. Viņš sola doties uz policiju rakstīt iesniegumu par šo vandālisma aktu.

Šo “dāvanu” pie Šlesera partijas namdurvīm komentējis arī viedokļu līderis Ralfs Eilands.

“Nolikt nevainīgus plakātus pie Šlesera biroja ir tikpat nekaitīgi kā nolikt ziedus pie kādas vēstniecības pēc hokeja spēles. To pat var saukt par tādu latviešu protesta un zobošanās tradīciju, kas tradicionālo vērtību sargsunim, Ričarda tētim, būtu jāaizstāv! Bet visi Ričarda tēta biedri kā viens bļauj — “vardarbība”, “vandālisms”, blā, blā, blā. Rodas sajūta, ka, ja Ričarda tētis pateiktu, ka Dziesmu svētki ir pasākums, uz kuru iet tikai režīma atbalstītāji un sorosīti, tad arī tam apgalvojumam viņa sektanti dziedātu līdzi,” viņš raksta.

