Publicitātes foto

Digitālā veselība: savlaicīga slimību diagnostika un individuālas rūpes par katru pacientu Ieteikt







Veselības aprūpe ir nozare, kurā viens no atslēgvārdiem ir pieejamība, savukārt digitalizācija ir veids, kā veselības aprūpi padarīt pieejamāku ikvienam, reizē uzlabojot veselības aprūpes sistēmas efektivitāti. Digitālie risinājumi šajā nozarē pakāpeniski ienāk jau vairākus gadus, taču arvien plašāka digitālo tehnoloģiju pielietošana diagnostikā, ārstēšanā un citās disciplīnās ir neizbēgama. Par to, kas ir digitālā veselības aprūpe un kādi ir tās sniegtie ieguvumi, stāsta tehnoloģiju uzņēmuma Huawei eksperti.

Kas ir digitālā veselības aprūpe?

Digitālā veselība ir plašs, starpdisciplinārs jēdziens, un ar to saprot, piemēram, mobilās veselības (mHealth) lietotnes, elektroniskās veselības kartes (EHR), elektroniskās medicīniskās kartes (EMR), valkājamas ierīces, televeselību un telemedicīnu, kā arī personalizēto medicīnu.

Kaut gan informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošana slimību profilaksei un dzīves kvalitātes uzlabošanai nav jauns koncepts, tomēr, saskaroties ar globālām bažām, kas saistītas ar novecošanu, mirstību un pandēmijām, digitālo veselības platformu, veselības sistēmu un saistīto tehnoloģiju nozīme turpina pieaugt un attīstīties.

Arī izaugsme mākslīgā intelekta, lielo datu, robotikas un mašīnmācīšanās jomā turpina virzīt būtiskas pārmaiņas digitālajā veselības aprūpē. Eksperti lēš, ka mākslīgais intelekts ļaus veikt būtiskus zinātniskus atklājumus, paātrinot jaunu terapiju un vakcīnu radīšanu slimību apkarošanai. Digitālās veselības inovācijas ir izstrādātas tā, lai palīdzētu ietaupīt laiku, palielinātu precizitāti un efektivitāti, kā arī apvienotu tehnoloģijas veselības aprūpē jaunos un vēl nebijušos veidos.

Piemēram, Huawei OceanStor Dorado datu glabāšanas sistēmas palīdz veselības aprūpes operatoriem izstrādāt digitālās veselības platformas, kā arī apvienot glabāšanas resursus gan virtualizētajiem, gan fiziskajiem resursiem, ļaujot tos pārvaldīt ar vienu programmu, tādējādi padarot veselības datu pārvaldīšanu efektīvāku.

Savukārt Huawei ransomware aizsardzības risinājums veido īpaši drošu aizsardzības sistēmu ar primāro un dublējumkopiju krātuvi. Kad dati nonāk ražošanas krātuvē (piemēram, Huawei OceanStor Dorado), tajā tiek izveidota droša zona, kas novērš datu viltošanu vai dzēšanu, tādējādi nodrošinot augsta līmeņa aizsardzību pret krāpniecību, kas ir īpaši svarīga, darbojoties ar sensitīviem veselības aprūpes sistēmas datiem.

Huawei sniedza ieguldījumu veselības apūpes digitalizācijas jomā jau 2020. gadā, kad pasauli pāršalca ziņas par Covid-19 pandēmiju. Piemēram, lai izstrādātu mākslīgā intelekta (AI) atbalstītu kvantitatīvas medicīnisko attēlu analīzes pakalpojumu tieši Covid-19 identificēšanai, Huawei Cloud sadarbojās ar labākajām Ķīnas zinātnes un tehnoloģijas augstskolām.

Sadarbības rezultātā izstrādātais risinājums izmanto datorredzes un medicīnisko attēlu analīzi, lai ātri un precīzi iegūtu datortomogrāfijas kvantitatīvās analīzes rezultātus klīniskajiem ārstiem. Tas palīdz novērst speciālistu trūkumu, kuri varētu precīzi diagnosticēt Covid-19 klātbūtni organismā, mazināt ar karantīnas noteikšanu neinficētiem pacientiem saistīto spiedienu un samazināt ārstu darba slodzi.

Taču šī nav vienīgā Huawei sadarbība ar medicīnas nozares pārstāvjiem – jau kopš 2018. gada Huawei strādā plecu pie pleca ar mediķiem no vairāk nekā 80 slimnīcām Āzijā, īstenojot pasaulē lielāko sirds veselības pētījumu projektu un apkopojot anonimizētus datus no gandrīz 3,1 miljona cilvēku. Uzņēmuma viedās valkājamās ierīces var reģistrēt signālus no lietotājiem reāllaikā, ar AI palīdzību noteikt sirds ritma traucējumus un augšupielādēt rezultātus mākonī.

Pateicoties AI spējām, informācija par augsta riska cilvēkiem tiek nosūtīta uz attālināto medicīnas pārvaldības platformu slimnīcās, ar kurām Huawei sadarbojas, lai veselības aprūpes darbinieki ātri un operatīvi varētu veikt atbilstošus palīdzības pasākumus.

Digitālās veselības aprūpes sistēmas priekšrocības

Viena no digitālās veselības sistēmas priekšrocībām ir atsaucīga un ilgtspējīga veselības aprūpe. Ņemot vērā, ka vidējais dzīves ilgums kļūst arvien garāks, pieaug hronisku slimību skarto cilvēku skaits un veselības aprūpes izmaksas, līdz ar to veselības aprūpes sistēmas kopumā visā pasaulē tiek pakļautas arvien lielākam spiedienam.

Izmantojot digitālās veselības aprūpes platformas, pacientiem ir ātrāka piekļuve veselības aprūpes pakalpojumiem, tādējādi uzlabojot viņiem sniegtās aprūpes kvalitāti. Vienlaikus šīs platformas palīdz samazināt slogu veselības aprūpes iestādēm, ieviešot pacientu pašaprūpes iespēju, jo digitālās veselības aprūpes tehnoloģijas palīdz pacientiem uzraudzīt savu veselības stāvokli un regulāri sekot līdzi simptomiem.

Digitālās veselības aprūpes sistēmas arīdzan pārveido pacienta un ārsta savstarpējo attiecību dinamiku, viņus padarot par aprūpes un ārstēšanas plānu veidotājiem. Ātra un tieša piekļuve pacienta pašreizējam veselības stāvoklim palielina uzticības un pārredzamības sajūtu starp pacientu un ārstu. Svarīgus veselību ietekmējošus faktorus, piemēram, vides stimulējošos faktorus, medikamentu lietošanu un zāļu ievērošanu, var reģistrēt reāllaikā, un tos var izmantot, lai identificētu skaidru un precīzu pacienta stāvokļa jutīguma profilu.

Vēl viens būtisks veselības aprūpes sistēmas digitalizācijas ieguvums ir vienota informācija visiem lietotājiem, proti, dažādu sistēmu integrācija un apvienošana, tādējādi atvieglojot un paātrinot informācijas ieguvi, piemēram, par veiktajiem izmeklējumiem, stacionēšanu, saslimšanām un plānotajiem izmeklējumiem. Līdz ar to iespējams uzlabot pakalpojuma kvalitāti un izvairīties no liekiem izmeklējumiem, kā arī samazināt birokrātiskos šķēršļus, jo nav jāpieprasa medicīniskie dokumenti no citām iestādēm. Liela nozīme ir arī statistikai, kas var tikt analizēta, salīdzināta starptautiski un izmantojama pētījumiem.

Kas attiecas uz situāciju Latvijā – kā skaidro nozares pārstāvji, diemžēl veselības aprūpes sistēmas digitalizācijai ceļā stājas pārāk liela birokrātija un nepietiekams atalgojums IT strādājošajiem valsts sektorā, jo nav iespējams nodrošināt kompetentus programmētājus ar nekonkurētspējīgām algām, salīdzinot ar privāto sektoru. Šķērslis ir arī negatīva iepriekšējā pieredze, kad netika uzklausītas un ņemtas vērā lietotāju ekspektācijas.

“Digitālās tehnoloģijas transformē mums līdz šim labi pazīstamo veselības aprūpes nozari, nodrošinot neizmērojamu potenciālu, kas ļauj veikt precīzu diagnostiku un ārstēšanu, kā arī uzlabot veselības aprūpes sniegšanu cilvēkiem jebkurā vietā un laikā. Taču vissvarīgākais – tās būtiski atvieglo personalizētas pacientu aprūpes sniegšanu, tādējādi nodrošinot lielāku efektivitāti un precizitāti. Ņemot vērā šīs neatsveramās priekšrocības, digitalizēta veselības aprūpe ir neizbēgama,” norāda Huawei Technologies Latvia komunikācijas vadītāja Inese Šuļžanoka.