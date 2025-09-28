Viltus spridzināšanas draudi un kiberuzbrukumi satricina Moldovas parlamenta vēlēšanas 0
Moldovas parlamenta vēlēšanās viltus spridzināšanas draudi īslaicīgi apturēja vēlēšanu iecirkņu darbu vairākās Eiropas Savienības (ES) pilsētās, un kiberuzbrukumi traucēja vairāku oficiālo vietņu darbību.
Moldovas Ārlietu ministrija paziņoja, ka viltus spridzināšanas draudi tika izteikti vairākiem vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs, bet divu stundu laikā šie iecirkņi atsāka darboties normālā režīmā.
Nevalstiskā organizācija “Promo-Lex”, kas seko līdzi vēlēšanu norisei, ziņoja par 254 apstiprinātiem incidentiem, sākot ar nepiederošām personām vēlēšanu iecirkņos un beidzot ar cilvēkiem, kas fotografēja vai filmēja savus vēlēšanu biļetenus.
Moldovas Kiberdrošības aģentūra pavēstīja, ka pirms vēlēšanu sākuma ievērojami pastiprinājās arī dezinformācijas centieni. Taču Moldovas tiesībsargājošās iestādes strādā labi, novēršot mēģinājumus iejaukties vēlēšanu procesā, uzsvēra aģentūras direktors.
Moldovas policija neilgi pirms vēlēšanu sākuma veica simtiem reidu un aizturēja vairākus cilvēkus, lai novērstu Krievijas mēģinājumus iejaukties vēlēšanu procesā.
Moldovas prezidente Maija Sandu sociālajā tīklā “Facebook” atklāja, ka varasiestādes saņēma vairākus ziņojumus par vēlētāju nelikumīgu nogādāšanu uz vēlēšanu iecirkņiem ārzemēs, acīmredzot apmaiņā pret naudu, kā arī par gadījumiem, kad no vēlēšanu iecirkņiem izvestas tukšas vēlēšanu zīmes, lai vēlāk tās varētu atkārtoti ievest jau apzīmogotas.
Jau ziņots, ka Moldovā šodien notiek parlamenta vēlēšanas, kas var izšķirt valsts ģeopolitisko nākotni starp Rietumiem un Austrumiem. Cīņa norisinās starp valdošo prorietumniecisko Rīcības un solidaritātes partiju (PAS) un vairākiem prokrieviskiem blokiem un partijām.