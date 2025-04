Publicitātes foto

Dyson matu žāvēšanas un ieveidošanas ierīces kā radītas pavasarim! Ieteikt







Matu ieveidošana ir svarīga rīta rituāla daļa daudzām daiļā dzimuma pārstāvēm un ne vienam vien kungam. Tādēļ ir svarīgi, lai matu žāvēšanas un veidošanas ierīces neradītu matiem bojājumus pārlieka karstuma dēļ. Dyson pelnīti lepojas ar matu aizsardzību un daudzpusīgām veidošanas iespējām, kā arī ar ierīču zemo trokšņa līmeni.

Pavasaris ir īstais laiks, lai pārsteigtu draugus, darba kolēģus un arī tuviniekus ar daudzpusīgu un dažādu matu sakārtojumu. Ar Dyson matu ieveidošanas ierīcēm šis sapnis ir viegli īstenojams. Turklāt tagad, līdztekus klasiskajām šo ierīču krāsām, tās pieejamas jaunās versijās – Jasper Plum un Ceramic Pink.

Dyson AirwrapID – draiskas cirtas un atturīga elegance

Dyson AirwrapID radīta kā taisniem, tā viļņainiem matiem. Ar to var izžāvēt, sacirtot, nogludināt un noslēpt nepaklausīgos matiņus. Komplektā ietilpst 7 uzgaļi un piederumi, ar kuriem ātri un ērti var izveidot jūsu sapņu frizūru. Piemēram, Airwrap matu rullis ļaus garākos matos ieveidot atsperīgas cirtas; mīkstā nogludinošā suka paredzētu taisnāku matu iegūšanai un, ja ar to nepietiek, talkā nāk Drier+Flyaway matu taisnotājs, ar kura palīdzību var paslēpt arī nepaklausīgos matiņus. Un, protams, ir arī uzgalis ātrai matu žāvēšanai. Būtiski, ka ierīce savienojas ar Bluetooth, pielāgo iestatījumus un izveido individuālu matu profilu, regulējot siltumu un laiku. Šobrīd Dyson AirwrapID pieejams arī Jasper Plum nokrāsā. Jāņem vērā, ka šo preču skaits ir ierobežots.

Dyson Airstrait – jaunākās paaudzes matu taisnotājs

Tiem, kurus daba apveltījusi ar sprogainiem matiem, vairs nav jāsatraucas, ka taisnojot tie karstuma ietekmē tie kļūs pārmēru trausli vai lūstoši. Dyson Airstrait matu taisnotājs pieder jaunāko tehnoloģiju paaudzei, kur sakarsētu plākšņu vietā slapju matu taisnošanai tiek izmantots gaiss. Tas ļauj novērst pārmērīgu karstumu un līdz ar to arī negatīvu ietekmi uz matiem. Šajā matu kopšanas tehnoloģijā izmantota augstspiediena gaisa plūsma matu iztaisnošanai to žāvēšanas laikā. Gaiss tiek precīzi sasildīts un vienmērīgi izpūsts caur matu šķipsnām.

Dyson Airstrait galvenās funkcijas ir mitru matu ieveidošana, vienlaikus tos iztaisnojot un izžāvējot. Trīs iepriekšēji temperatūras iestatījumi – 80 °C, 110 °C un 140 °C – ļauj mitrus matus pārvērst par pabeigtu frizūru, izmantojot tikai vienu ierīci! Tāpat iespējams pielabot vai atsvaidzināt arī sausu matu sakārtojumu. Būtiski, ka ierīce pati regulē gaisa plūsmas, lai panāktu efektīvāku matu ieveidošanu. Dyson Airstrait pieejams Prussian blue/Rich copper krāsās.

Dyson SupersonicNural – žāvē un rūpējas par matu spīdumu

Dyson SupersonicNural matu žāvētājs ir īpašs ar to, ka tā sensoru sistēma automātiski pielāgos gaisa plūsmu un temperatūru tā, lai ne vien matus izžāvētu, bet arī palielinātu to dabisko spīdumu un rūpētos par galvas ādas veselīgumu. Šī ierīce ar Time of Flight sensora palīdzību automātiski pielāgo galvas ādai piemērotu gaisa plūsmas temperatūru. Ierīces komplektācijā ietilpst arī Wave+Curl difuzors, kurš pūš gaisu divos atšķirīgos virzienos, novēršot matu spurošanos, tam ir 3 precīzas gaisa plūsmas iestatījumi, kas paredzēti ātrai, saudzīgai un maigai matu žāvēšanai, kā arī 4 precīzi karstuma iestatījumi. Inovatīvās Dyson tehnoloģijas rūpējas par lietotāja ērtībām un padara šo ierīci tiešām neaizstājamu matu kopšanai ikdienā. Dyson Supersonic Nural matu žāvētājs pieejams kapmirtes zilā / topāza krāsā.

Pirkums no Dyson sniedz automātisku 2 gadu garantiju, bezmaksas piegādi, naudas atgriešanas garantiju 14 dienu laikā, atgriežot ierīci tās oriģinālajā iepakojumā, un labākās cenas garantiju – ja klients šo produktu atradīs lētāk citur, Dyson pielāgos cenu!

Vairāk informācijas: https://www.dyson.lv/produkti/matu-kopsana.

