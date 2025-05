Princis Harijs. Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Pazīstamais pravietis Athos Salomé, kas sevi sauc par “Dzīvo Nostradamu” savu visnotaļ precīzo pareģojumu dēļ, šobrīd nācis klajā ar brīdinājumiem par prinča Harija nākotni. Harijs jau šobrīd atrodas nemitīgā ģimenes drāmu virpulī, taču nākotnē viņu gaida vēl satraucošāki pavērsieni, norāda “Daily Star”, atsaucoties uz pazīstamo gaišreģi.

Salomé izceļ sešus nozīmīgus notikumus, kas gaidāmi Harija nākotnē, kamēr viņš balansē starp jauno dzīvi ASV kopā ar Meganu Mārklu un pagātnes “karaliskajiem rēgiem” Apvienotajā Karalistē.

1. Drošības draudi

Salomé brīdina, ka no 2025. gada jūlija līdz septembrim prinča Harija drošība būs apdraudēta, jo atklāsies “slepeni dokumenti”, kas atklās Apvienotās Karalistes “nolaidību”. Pravietis iesaka Harijam izvairīties no publiskiem pasākumiem, īpaši saistībā ar sabiedrisko darbu, jo paredzams nopietns drošības apdraudējums. Lai gan Harijs no tā izkļūs neskarts, incidents izraisīs sabiedrības sašutumu par viņa drošību.

2. Klusa samierināšanās ar karali

Pravietis paredz “klusu samierināšanos” starp Hariju un viņa tēvu, karali Čārlzu, kas notiks privāti, tālu no mediju uzmanības. Šo samierināšanos veicinās karaļa veselības krīze. Tomēr attiecības ar princi Viljamu paliks vēsas, jo viņu saista “pienākumi un aizvainojums”.

3. Sāpīga realitāte

Salome atklāj, ka bijušais Saseksu ģimenes darbinieks plāno publiskot kompromitējošus ierakstus un dokumentus, kas varētu parādīties jau šogad vai nākamgad. Šie materiāli liecinās par Meganas “spēcīgo ietekmi” pār Harija lēmumiem, kas bieži bijuši pretrunā ar viņa vērtībām. Lai gan šī atklāsme vairos sabiedrības līdzjūtību pret Hariju, tā nodarīs neatgriezenisku kaitējumu Meganas reputācijai.

4. Neoficiāls ģimenes atbalsts

Pravietis uzsver, ka Harijs veltīs sevi humānam projektam, kas vērsts uz kara veterānu garīgās veselības atgūšanu. Šis projekts, ko Salomé dēvē par Harija “dzīves misiju”, saņems karaliskās ģimenes “neoficiālu atbalstu”, iezīmējot smalku samierināšanās sākumu. Pravietis to raksturo kā Harija “izpirkšanas sākumu”.

5. Garīgais izsūtījums

Salomé paredz, ka Harijs pametīs Kaliforniju un pārcelsies uz Dienvidāfriku vai Jaunzēlandi. “Ne Holivuda, ne Bekingema — viņa jaunās mājas būs trešā valsts,” apgalvo pravietis. Viņš piebilst, ka 42 gadu vecumā, kas kabalas garīgajā mācībā simbolizē garīgo briedumu, Harijs atradīs jaunu dzīves mērķi.

6. Transformācijas grāmata

Pravietis atklāj, ka Harijs raksta jaunu grāmatu, kas ievērojami atšķirsies no pretrunīgi vērtētās “Spare”. Tā būs introspektīva, filozofiska un kritiska, koncentrējoties uz identitāti un misiju, nevis uzbrukumiem karaliskajai ģimenei. Plānots, ka grāmata iznāks 2027. gadā un varētu kļūt par pagrieziena punktu, lai Harijs atgūtu globālu cieņu kā indivīds, nevis karaliskās ģimenes loceklis.

Athos Salomé uzsver, ka Harija nākotne būs pilna ar “smagiem pārbaudījumiem”, taču tā piedāvās arī iespēju atdzimšanai. Lai gan princis ir atteicies no karaliskajiem pienākumiem, troņa ēna joprojām viņu vajā. Šie pravietojumi liek domāt, ka Harija ceļš būs sarežģīts, bet ar potenciālu atrast jaunu identitāti un mērķi ārpus karaliskās ģimenes rāmjiem.