“Dzīve apgriezās kājām gaisā.” Sieviete uzzina, ka ir stāvoklī, taču nedēļu vēlāk atklājās kaut kas pavisam neticams 0
24 gadus vecā Ketlīna sākotnēji bija sajūsmā par savu otro grūtniecību, jo viņai jau bija viens mazs bērniņš, taču drīz vien viņas dzīve “apgriezās kājām gaisā”.
Ārsti atklāja šokējošas ziņas – viņa gaidīja nevis vienu, bet divus mazuļus, kas ieņemti retas parādības, ko sauc par superfetāciju, ceļā, vēsta “Daily Star”.
Šādos gadījumos bērni var tikt ieņemti dažādos laikos, un dažkārt viņiem pat var būt dažādi tēvi. Ketlīnai tas bija pilnīgs pārsteigums – viņas grūtniecības simptomi pastiprinājās, un pārbaudes apstiprināja, ka viņā ir divi augļi.
Ārsti nekavējoties klasificēja viņas grūtniecību kā augsta riska un ieteica maksimālu atpūtu un rūpīgu novērošanu.
Lai gan lielākā daļa grūtniecības noritēja salīdzinoši mierīgi, dzemdības bija priekšlaicīgas – mazuļi, vārdā Elīna un Maija, piedzima septiņas nedēļas pirms noteiktā termiņa.
Pirmais bērns piedzima dabīgā ceļā, savukārt otrajam nācās veikt ķeizargriezienu, un tas piedzima tikai stundu vēlāk.
Pat pēc izrakstīšanās no slimnīcas un atkalapvienošanās ar ģimeni Ketlīna un viņas bērni saskārās ar daudzām grūtībām, kas saistītas ar priekšlaicīgu dzimšanu, taču vecāki bija apņēmības pilni tās pārvarēt.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!