"E-velosipēdi nav vainīgi bērnu nāvē!" "Ride" vadītājs pirmo reizi publiski komentē traģēdiju un atklāj, vai darbu Rīgā turpinās
Koplietošanas “e-velosipēdu” operators “Ride Mobility” (SIA “Ride”) piektdien nav apturējis pakalpojuma sniegšanu, kā arī nosūtījis Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) vēstuli par pieņemtā lēmuma nepamatotību, aģentūrai LETA sacīja “Ride” izpilddirektors Edgars Jākobsons.
Viņš skaidroja, ka uzņēmums kopā ar juristiem izanalizējis PTAC lēmumu, un nosūtījis iestādei vēstuli, kurā norāda, ka PTAC lēmums “Ride” ieskatā ir nesamērīgs un nav pamatots.
“Droši vien, ka PTAC mums kaut ko atbildēs. Tad vērtēsim viņu argumentāciju,” teica Jākobsons.
Savukārt izplatītajā vēstulē par Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) publiskajiem izteikumiem, Jākobsons norāda, ka neredz ar kādu juridisku pamatu būtu aizliedzami “Ride” elektrovelosipēdi, jo uzņēmums “šobrīd strādā likuma ietvara rāmī, nav nekādu pārkāpumu no mūsu puses”.
Jākobsons uzsver, ka neredz pamatu klasificēt “Ride” transportlīdzekli par mopēdu, jo “Ride” elektrovelosipēds ir “L1e-A” klases elektrovelosipēds jeb pēc Eiropas Savienības regulas – pašgājējs velosipēds, kas šobrīd arī pēc Latvijas likuma ietilpst “velosipēda” definīcijā.
Tāpat Jākobsons vērš uzmanību, ka traģēdija var notikt ar jebko un jebkuru transporta līdzekli. “Jā, es vēlos pasargāt bērnu dzīvības, bet šo braucamo aizvākšana nepasargās bērnu dzīvības. Negadījums sastāv no vairākām iesaistītajām pusēm, transporta līdzeklis ir tikai viena no tām, kas iespējams nav noteicošais šajā situācijā,” pauž Jākobsons.
Viņš norāda, ka “Ride” lietotne paredz, ka 18 gadu ierobežojums ir pakalpojuma izmantošanai. Lai slēgtu attālinātu līgumu ir jābūt pilngadīgam, bet elektrovelosipēdu var vadīt no 10 gadus vecuma, tiesa gan ir jābūt velosipēda vadītāja apliecībai.
“Pēc būtības, tehniski meitene bija tiesīga vadīt elektrovelosipēdu, ņemot vērā, ka dzimšanas gads bija 2012.gads, bet to nevarēja darīt divatā, jo velosipēds ir paredzēts vienai personai,” skaidro Jākobsons.
Jau ziņots, ka ceturtdien, 2.oktobrī, PTAC nolēma apturēt koplietošanas “e-velosipēdu” operatora “Ride Mobility” sniegtos pakalpojumus. Šāds lēmums sekoja pēc Kleinberga aicinājuma vērtēt uzņēmuma darbību, kas savukārt sekoja pēc divu 2012.gadā dzimušu meiteņu nāves, ar “Ride Mobility” aparātu pakļūstot zem vilciena Imantā.
Kleinbergs skaidroja, ka lielākās iebildes ir pret to, ka “Ride Mobility” savus braucamrīkus agresīvi klasificē kā pašgājējvelosipēdus, nevis elektriskos mopēdus. Uzņēmuma braucamrīkiem ir piemontēti pedāļi, kurus gan braucēji faktiski nelieto, bet tas ļāvis aparātus klasificēt kā pašgājējvelosipēdus, kas samazina prasības to izmantošanai. Ja šie braucamie tiktu klasificēti kā mopēdi, bērni tos izmantot nedrīkstētu un to lietotājiem būtu nepieciešams iegūt vadītāja apliecību.
PTAC uzsvēra, ka patērētāju drošība ir prioritāte, īpaši gadījumos, kas skar bērnus. Pēc divu pusaudžu bojāejas PTAC sācis pārbaudi par iesaistītā uzņēmuma sniegto pakalpojumu drošību.
PTAC uzdeva uzņēmumam līdz piektdienas plkst.12 iesniegt pierādījumus, kas apliecina pakalpojuma sniegšanas patraukšanu.
Centra direktore Zaiga Liepiņa uzsvēra, ka pakalpojums ir nekavējoties jāaptur, lai novērstu nepilngadīgo piekļuvi un līdzīgu gadījumu atkārtošanos.
PTAC aicinājusi visus patērētājus, īpaši jauniešus un viņu vecākus, atbildīgi lietot koplietošanas transporta līdzekļus, ievērojot pakalpojuma sniedzēju noteikumus un likumus. Tāpat PTAC atgādināja, ka elektrisko skūteru un citu mikromobilitātes rīku izmantošana bez atbilstošas sagatavotības un vecuma pārbaudes var radīt nopietnus riskus gan pašam lietotājam, gan apkārtējiem.
PTAC arī aicināja pārējos pakalpojuma sniedzējus pārliecināties par efektīvu vecuma pārbaudes mehānismu darbību, lai nepieļautu nepilngadīgo piekļuvi šiem transportlīdzekļiem.
LETA jau ziņoja, ka Rīgā, pie Imantas dzelzceļa stacijas, pakļūstot zem vilciena, trešdien, 1.oktobrī, gāja bojā divas meitenes. Meitenes zaudējušas dzīvību pēc tam, kad viņu vadīto nomas elektroskūteri aizķēra vilciens.
Kleinbergs vērsās PTAC ar lūgumu izvērtēt iespēju izņemt “Ride Mobility” braucamrīkus no aprites.
Kā preses konferencē teica Kleinbergs, ja šie braucamie tiktu klasificēti kā mopēdi, bērni tos izmantot nedrīkstētu un to lietotājiem būtu nepieciešams iegūt vadītāja apliecību. Līdz ar to, ja “Ride Mobility” līdz šim nebūtu tik agresīvi iestājies par to, ka viņu nomā pieejamie braucamrīki ir nevis mopēdi, bet pašgājējvelosipēdi, šī traģēdija nebūtu notikusi.
Kleinbergs aicināja uzņēmējus, – ja viņi vēlas pasargāt bērnu dzīvības, aizvākt šos braucamos no ielām. Mērs arī uzdevis Ārtelpas un mobilitātes departamentam apsekot visas gājēju pārejas pāri dzelzceļam un rast risinājumus, lai uzlabotu drošību, piemēram, ierīkojot barjeras, kas neļauj viegli šķērsot sliedes.
Savukārt Jākobsons aģentūrai LETA iepriekš teica, ka “Ride Mobility” meklē tehniskus un juridiskus risinājumus, lai novērstu gadījumus, kad nepilngadīgie izmanto vecāku vai citu personu datus nomas e-velosipēdu izmantošanai, tostarp tiek apsvērta iespēja dokumentus vai maksājumu kartes sasaistīt ar kontu.
Jākobsons skaidroja, ka “Ride” platformā pakalpojumu drīkst izmantot tikai pilngadīgas personas. Lai reģistrētos, lietotājam ir jāapstiprina, ka viņš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Vienlaikus uzņēmums pakāpeniski ievieš papildu vecuma verifikācijas mehānismus, kas ļautu stingrāk kontrolēt nepilngadīgo piekļuvi e-velosipēdiem.
Vienlaikus viņš skaidroja, ka “Ride” e-velosipēdi ir mazjaudas elektriskie velosipēdi, kas pēc būtības ir tuvāki parastam velosipēdam, nevis smagajiem mopēdiem. Tādējādi uzņēmuma ieskatā drošības un loģikas dēļ šiem e-velosipēdiem ir jāatļauj braukt gan pa velojoslām, gan veloceliņiem, kā arī, kur tie nav pieejami, pa trotuāru, ievērojot atbildīgu ātrumu un gājēju drošību.
Uzņēmuma ieskatā pārvietošanās tikai pa brauktuvi nav drošs risinājums, it īpaši jauniešiem vai vecāka gadagājuma lietotājiem, kuri izmanto e-velosipēdu kā alternatīvu privātajam auto.
Informācija “Firmas.lv” liecina, ka SIA “Ride” reģistrēta 2019.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Jākobsonam. 2024.gadā “Ride” strādāja ar 1,156 miljonu eiro apgrozījumu un 236 246 eiro peļņu. Jēkobsons šogad Mārupes domes vēlēšanās kandidējis no “Jaunās vienotības” saraksta.