Traģēdija piespiež rīkoties: PTAC aptur uzņēmuma “Ride” sniegtos pakalpojumus 12

LA.LV
20:12, 2. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) vadība apstiprina, ka ir saņemta Rīgas mēra vēstule un jau uzsākta sākotnējā izmeklēšana. PTAC uzsver, ka patērētāju drošība ir prioritāte, īpaši gadījumos, kas skar bērnus.

Reklāma
Reklāma
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
Kokteilis
Visi viņi “redzējuši” vienu un to pašu! Kādas nepatikšanas 2025. gada beigām sola pasaulslavenu praviešu vīzijas
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
Lasīt citas ziņas

Pēc divu pusaudžu bojāejas PTAC uzsācis pārbaudi par iesaistītā uzņēmuma sniegto pakalpojumu drošību.

Saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likumu PTAC ieskatā šobrīd uzņēmuma piedāvātā nomas pakalpojuma sniegšana nav pieļaujama un tā tiek apturēta līdz turpmāka PTAC lēmuma pieņemšanai.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pirmais supermēness 2025. gadā: kam tas nesīs veiksmi, bet kam – nopietnus pārbaudījumus
VIDEO. Rīta barošanas laikā zirgu ganu sagaida liels un pūkains pārsteigums
“Un tāpēc mājās nebija ēdamkarošu!” Aktieris Andris Keišs atminas ko ļoti īpašu no savas bērnības

PTAC uzdevis uzņēmumam līdz 2025.gada 3.oktobra plkst.12.00 iesniegt pierādījumus, kas apliecina pakalpojuma sniegšanas patraukšanu;

Pirmsškietami, viens no būtiskākajiem riskiem ir pakalpojuma pieejamība bērniem, kuriem tas nav paredzēts, un uzņēmums nenodrošina vecuma verifikāciju. PTAC direktore Zaiga Liepiņa: “Uzskatām, ka pakalpojums ir nekavējoties jāaptur, lai novērstu nepilngadīgo piekļuvi un līdzīgu gadījumu atkārtošanos”.

PTAC aicina visus patērētājus, īpaši jauniešus un viņu vecākus, atbildīgi lietot koplietošanas transporta līdzekļus, ievērojot pakalpojuma sniedzēju noteikumus un likumus.

PTAC atgādina, ka elektrisko skūteru un citu mikromobilitātes rīku izmantošana bez atbilstošas sagatavotības un vecuma pārbaudes var radīt nopietnus riskus gan pašam lietotājam, gan apkārtējiem.

Lai veicinātu drošību, PTAC iesaka:

  • Vienmēr lietot aizsargķiveri un citus drošības līdzekļus.
  • Ievērot satiksmes noteikumus, tostarp ātruma ierobežojumus un braukšanas virzienus.
  • Nevest pasažierus, ja tas nav atļauts.
  • Pārliecināties par vecuma atbilstību, reģistrējoties pakalpojumam.

PTAC uzsver, ka drošība sākas ar katra patērētāja izvēli un rīcību!

PTAC aicina pārējos pakalpojuma sniedzējus pārliecināties par efektīvu vecuma pārbaudes mehānismu darbību, lai nepieļautu nepilngadīgo piekļuvi šiem transportlīdzekļiem.

Vairāk padomu par koplietošanas transportlīdzekļu lietošanu.

“Ride” komentārs

Ziņu aģentūra LETA informē, ka “Ride” izpilddirektoram Edgaram Jākobsonam patlaban šis PTAC lēmums šķiet nepamatots. Jākobsons piebilda, ka piektdien kopā ar juristiem tiks izvērtēts, cik juridiski pamatots ir šis PTAC lēmums, un tad uzņēmums izlems par tālāko rīcību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tam ir jāpieliek punkts!” Traģēdija Imantā liek uzdot jautājumu, vai mikromobilitātes pakalpojumu sniedzējiem maz rūp bērnu drošība…
“To skatu neaizmirsīšu…” Aculiecinieks par traģisko negadījumu Imantā, kur gāja bojā divas meitenes
Traģisks negadījums Rīgā: pie dzelzceļa stacijas mirušas divas jaunietes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.