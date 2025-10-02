Traģēdija piespiež rīkoties: PTAC aptur uzņēmuma “Ride” sniegtos pakalpojumus 12
Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) vadība apstiprina, ka ir saņemta Rīgas mēra vēstule un jau uzsākta sākotnējā izmeklēšana. PTAC uzsver, ka patērētāju drošība ir prioritāte, īpaši gadījumos, kas skar bērnus.
Pēc divu pusaudžu bojāejas PTAC uzsācis pārbaudi par iesaistītā uzņēmuma sniegto pakalpojumu drošību.
Saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likumu PTAC ieskatā šobrīd uzņēmuma piedāvātā nomas pakalpojuma sniegšana nav pieļaujama un tā tiek apturēta līdz turpmāka PTAC lēmuma pieņemšanai.
PTAC uzdevis uzņēmumam līdz 2025.gada 3.oktobra plkst.12.00 iesniegt pierādījumus, kas apliecina pakalpojuma sniegšanas patraukšanu;
Pirmsškietami, viens no būtiskākajiem riskiem ir pakalpojuma pieejamība bērniem, kuriem tas nav paredzēts, un uzņēmums nenodrošina vecuma verifikāciju. PTAC direktore Zaiga Liepiņa: “Uzskatām, ka pakalpojums ir nekavējoties jāaptur, lai novērstu nepilngadīgo piekļuvi un līdzīgu gadījumu atkārtošanos”.
PTAC aicina visus patērētājus, īpaši jauniešus un viņu vecākus, atbildīgi lietot koplietošanas transporta līdzekļus, ievērojot pakalpojuma sniedzēju noteikumus un likumus.
PTAC atgādina, ka elektrisko skūteru un citu mikromobilitātes rīku izmantošana bez atbilstošas sagatavotības un vecuma pārbaudes var radīt nopietnus riskus gan pašam lietotājam, gan apkārtējiem.
Lai veicinātu drošību, PTAC iesaka:
- Vienmēr lietot aizsargķiveri un citus drošības līdzekļus.
- Ievērot satiksmes noteikumus, tostarp ātruma ierobežojumus un braukšanas virzienus.
- Nevest pasažierus, ja tas nav atļauts.
- Pārliecināties par vecuma atbilstību, reģistrējoties pakalpojumam.
PTAC uzsver, ka drošība sākas ar katra patērētāja izvēli un rīcību!
PTAC aicina pārējos pakalpojuma sniedzējus pārliecināties par efektīvu vecuma pārbaudes mehānismu darbību, lai nepieļautu nepilngadīgo piekļuvi šiem transportlīdzekļiem.
“Ride” komentārs
Ziņu aģentūra LETA informē, ka “Ride” izpilddirektoram Edgaram Jākobsonam patlaban šis PTAC lēmums šķiet nepamatots. Jākobsons piebilda, ka piektdien kopā ar juristiem tiks izvērtēts, cik juridiski pamatots ir šis PTAC lēmums, un tad uzņēmums izlems par tālāko rīcību.