Ēdinātājam apšaubāma reputācija un sliktās kvalitātes dēļ lauzti līgumi, bet iepirkumu organizētājus tas nesatrauc. Kas lobē lietuvieša biznesu Latvijā? 0
Lai arī Rīgas Austrumu slimnīca nolēmusi sadarbību ar piegādātāju apvienību “Aleks un V Concord Service Group CNC” neturpināt un izsludināt jaunu konkursu, ēdinātājs, neraugoties uz PVD iepriekš atklātajiem higiēnas pārkāpumiem, plāno piedalīties arī šajā 25 miljonus eiro vērtajā konkursā.
Tikmēr publiski pieejamā informācija liecina, ka pretendenta Lietuvas partneri – “Concord Service Group” vaino gan neatbilstoša, pat kaitīga, uztura gatavošanā onkoloģijas pacientiem, gan nekvalitatīvu maltīšu pasniegšanā izglītības iestāžu audzēkņiem un citiem klientiem kā Lietuvā, tā Latvijā un Ukrainā.
“Concord Service Group” kontrolē lietuviešu uzņēmējs Irmants Norkus, kura biznesa impērijas aizsākums meklējams 2001.gadā, kad kad tika dibināta “Kretingos maistas”. Šobrīd uzņēmējs pārvalda vairākus desmitus saistītu uzņēmumu, kas nodarbojas ar pārtikas ražošanu, piegādi, pārtikas atkritumu izvešanu, grāmatvedības uzskaiti, programmatūras izstrādi, tā saukto elektronisko maku ieviešanu skolās un tamlīdzīgi.
Uzņēmējdarbība tiek attīstīta arī Latvijā un Ukrainā, kur grupas darbība tiek vērtēta neviennozīmīgi, atsaucoties uz Lietuvas televīzijas (LRT) veikto izmeklēšanu, savulaik rakstīja 15min.lt. Vislielāko ievērību uzņēmējs izpelnījies ar savu uzņēmumu sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem, precīzāk, ar to slikto kvalitāti, par ko publiskajā telpā runāts ne reizi vien, tāpat arī ar skandāliem par atsevišķu Lietuvas ministru “īpašo labvēlību”, kā arī Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta paustajām aizdomām par iespējamu krāpšanu, liela apmēra īpašuma piesavināšanos un krāpniecisku grāmatvedības uzskaiti 2014.–2016. gadā, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus skolām un slimnīcām. Toreiz izmeklēšana uzņēmējiem beidzās labvēlīgi.
2018. gada martā Klaipēdas rajona tiesā tika panākta vienošanās ar Valsts nodokļu inspekciju par slēpto nodokļu – vairāk nekā 100 000 eiro samaksu.
Iepirkumi radīti vienam uzņēmumam
Tā kā I.Norkus uzņēmumi Lietuvā bieži ir iesaistīti skandālos, tie regulāri maina savus nosaukumus. Latvijā viņš ir saistīts ar uzņēmumiem “Ēdiens.lv”, “Kretingos Maistas”, kurš vēlāk pārtapa par “Bruneros” un “Concord Service Group”, savukārt Lietuvā un citviet viņš saistīts ar uzņēmumiem “Kretingos Maistas”, “Baltijos paslaugų grupė”, “Bruneros”, “Epsilon LT”, “Sotega”, “Handelshus”, “Maistas LT”, “Pontem”, “Smulkus urmas”, “CNC Catering”. Turklāt visi šie uzņēmumi veiksmīgi piedalās dažādos valsts un pašvaldību iepirkumos.
Kā norādīja LRT Izmeklēšanas nodaļa, Lietuvā izmantoti vairāki knifi. Piemēram, Kretingas rajona pašvaldība ar “Bruneros” (bijušais “Kretingos maistas”),
Kā LRT norādīja opozīcijas pārstāvji, iepirkumu nosacījumi radīja iespaidu, ka tie ir pielāgoti vienam un tam pašam uzņēmumam. “Vienkārši, viss bija izdarīts, lai “Kretingos maistas” varētu piedalīties, bet citi nevarētu.” Raugoties uz I.Norkus uzņēmumu “veiksmes stāstiem” Latvijā, rodas aizdomas, ka arī mūsu valstī viņam varētu būt līdzīga aizmugure kā Lietuvā. Publiskajā telpā pieejams gana daudz informācijas par to, ka ar šī ēdinātāja sniegtajiem pakalpojumiem viss nav gluži tā, kā vajadzētu būt. Lūk, daži fakti, uz kuriem iepirkumu organizētāji piever acis, jo reputāciju viņi nevērtējot.
Klienti ir sašutuši, PVD rausta plecus
Saskaņā ar PVD uzņēmumu reģistra datiem, SIA “CNC” nodrošina ēdināšanu aptuveni 50 objektos – skolās, pirmskolas iestādēs, cietumos, slimnīcās visā Latvijas teritorijā.
RAKUS ēdināšanas blokā Hipokrāta ielā PVD šī gada 7.jūlijā konstatēja atkārtotas neatbilstības pārtikas higiēnā, kas vistiešākajā veidā varēja ietekmēt arī šīs pārtikas lietotājus. Kā jūlija nogalē ziņoja TV3, Latvijas lielākās slimnīcas ēdināšanas blokā bijis bojāts grīdas segums, kur uzkrājās netīrumi, uz griestiem – pelējumam līdzīgi veidojumi, virtuvē ēdienu gatavošanai izmantots daļēji bojāts un nolietots inventārs, bet konditorejas cehā – prusaki… Līdzīgi pārkāpumi konstatēti arī iepriekšējās pārbaudēs, tostarp 2024.gada 17.aprīlī, 12.septembrī, kā arī šogad 27.februārī un 21.martā, taču PVD tikai maigi pakratīja ar pirkstu un aicināja tās novērst, nevis RAKUS ēdināšanas bloka darbību apturēja. Savukārt Austrumu slimnīcā uzsver, ka par telpām jārūpējas pakalpojumu sniedzējam.
Tikmēr kāds RAKUS Onkoloģijas centra pacients vēl pērnā gada janvārī portālā pietiek.com pauda sašutumu, ka pacientu ēdināšanā tiek izmantoti produkti, kurus viņi uzturā lietot nedrīkst, kā, piemēram, zirņi, kāposti, dārzeņi, saldumi, rauga maizītes, trekna gaļa, u.c.
Kāds cits Onkoloģijas centra pacients sociālajos tīklos sūdzējies, ka viņam pasniegta maltīte, kas “staipoties, smakojot un garšojot tik savādi, ka neesot saprotams, kas vispār likts uz šķīvja”.
Izglītības iestādes ir neapmierinātas un lauž līgumu
Par pilnsabiedrības “Concord Service Group Ēdiens.lv” piedāvāto ēdienu kvalitāti 2020.gadā trauksmi cēla arī Bauskas novada izglītības iestāžu bērnu vecāki. Abu šajā pilnsabiedrībā ietilpstošo uzņēmumu īpašnieks un patiesā labuma guvējs ir Kretingas uzņēmējs, lietuvietis Irmantas Norkus. Kā 2020.gadā ziņoja “Bauskas dzīve”, viņa vadītie ēdināšanas uzņēmumi bijuši iesaistīti skandālos gan Lietuvā, gan Latvijā.
Piemēram, šī paša lietuvieša uzņēmums “Kretingos maistas”, kas ēdināja bērnus 24 Latvijas izglītības iestādēs, pusdienu maltītes gatavojis no bojātiem dārzeņiem, izmantojis garšvielas, kas satur sāli un garšas pastiprinātājus, kā arī gaļas ēdienu gatavošanai izmantojis galvenokārt saldētu vistas gaļu. Pretenzijas pret I. Norkus SIA “Ēdiens” bijušas arī Daugavpils izglītības iestādēm. Ēdienkartes bijušas nekvalitatīvas, porcijas mazas, atdzisušas un fiksētas virkne vēl sūdzību no audzēkņiem, skolas personāla un vecākiem.
Daugavpils izglītības pārvalde nolēma līgumu lauzt. Vienpusēji līgumu ar “Kretingos maistas” dēļ pārkāpumiem skolēnu ēdināšanā lauza arī Siguldas novada dome. Līgumu par Carnikavas pamatskolas audzēkņu ēdināšanu pagājušā gada aprīlī lauzusi arī Ādažu novada dome. Iemesls: nav tikusi izpildīta virkne prasību. Laikus nav uzstādītas iekārtas, nodrošināta pienācīga ēdienkarte, piegādāti produkti, kuru izcelsme neatbilst iepriekšējām norunām.
Skandāli ne tikai Latvijā
Uzņēmēja Irmanta Norkus netieši kontrolētais pārtikas piegādes uzņēmums “Pontem.ua” ir aizdomās turētais krimināllietā Ukrainā par valsts līdzekļu piesavināšanos Kijevas skolēnu pārtikas iegādei un atbildētājs lietā par nodokļu inspekcijas uzliktajiem sodiem, pagājušā gada jūlijā ziņoja LRT, atsaucoties uz portāla “Verslo žinios” no Ukrainas medijiem gūto informāciju.
Proti, 2022. gadā “Pontem.ua” Ukrainā uzvarēja publisko iepirkumu konkursā par 32 miljoniem grivnu (720,6 tūkstošiem eiro), 2023. gadā – par 125 miljoniem grivnu (2,8 miljoniem eiro), bet pērn – par 502 miljoniem grivnu (11,4 miljoniem eiro).
Portāls “Verslo žinios“ ziņo, ka, neuzvarot konkursos, “Pontem.ua“ sūdzējies Ukrainas antimonopola komitejai un pieprasījis konkursa rezultātu atcelšanu. Tad uzņēmums piedalījies jaunā konkursā, jau zinot konkurentu piedāvātās cenas.
Šajā sarakstā par atkārtotiem pārtikas nekaitīguma prasību pārkāpumiem iekļauts arī uzņēmums “Bruneros”. Savukārt “Handelshus“ darbību uz laiku apturēja jau Lietuvas Valsts Pārtikas un veterinārais dienests, jo uzņēmuma noliktavā tika konstatēti nopietni higiēnas pārkāpumi – pārtikas produktu uzglabāšana nepiemērotos apstākļos, tostarp netīrība, bojātas iepakojuma vienības un grauzēju klātbūtne. Tikmēr Šauļu ģimnāzijā uzmanību izpelnījās mazās “diētiskās” porcijas, sapuvušās bietes un citi iepuvuši dārzeņi.
Jautājumu vairāk nekā atbilžu
Rodas likumsakarīgs jautājums – Vai PVD vispār pārbauda slimnīcās un izglītības iestādēs gatavoto ēdienu kvalitāti? Vai RAKUS interesējas, cik lielā mērā attiecīgu diagnožu pacientiem ēdinātāja piedāvājums vispār ir piemērots? Vai izglītības iestādes ir pārliecinājušās, ka bērniem domātais uzturs patiešām ir kvalitatīvs? Kā var būt situācija, kad ēdināšanas jomas iepirkumos pretendenta reputācija nav svarīga, bet būtiska ir tikai mazākā cena, par kuru neko citu kā iepuvušus dārzeņus vai bojātu gaļu iepirkt nav iespējams?