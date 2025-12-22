“Tas nav multikulturālisms, tā ir pašnāvība.” Irānā dzimusi kanādiete bez aplinkiem izskaidro teroraktus Ziemassvētku tirdziņos 0
Ziemassvētku tirdziņus Eiropā ik gadu apmeklē tūkstošiem tūristu no visām pasaules malām, taču nevar noliegt, ka nepieciešamība pēc pastiprinātiem drošības pasākumiem tajos ir tikai augusi. Vai tas ataino sabiedrības daudzveidību vai, tieši pretēji, liecina par pieaugošiem izaicinājumiem un draudiem, ar kuriem nākas rēķināties mūsdienu Eiropā?
LU Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks Ilmārs Poikāns tērzēšanas platformā “X” dalījies ar Irānā dzimušās Kanādas bijušās politiķes publicēto video, kurā viņa skaidri un gaiši norāda: ja Eiropas pilsētās Ziemassvētku tirdziņi jāsargā ar barikādēm un betonētiem blokiem terorisma draudu dēļ, tā nav kultūru daudzveidība – tas ir džihāds.
Viņš ierakstā, kam pievienots arī video, atstāsta sievietes teikto: “Irāniete ļoti precīzi par tā saucamo multikulturālismu Eiropā: Ja jums apkārt saviem Ziemassvētku tirdziņiem ir jāuzstāda barikādes vai tie jāatceļ terorisma draudu dēļ, tas nav multikulturālisms un daudzveidība. Tas ir džihāds.
Aizvadītajā nedēļas nogalē Vācijā policija aizturēja piecus musulmaņu imigrantus, jo viņi plānoja ar automašīnu iebraukt Ziemassvētku tirdziņā. Trīs marokieši, ēģiptietis un sīrietis plānoja nogalināt kristiešus Ziemassvētku tirdziņā tikai par “noziegumu” – būšanu kristiešiem.
Un tiem no jums, kuri nemitīgi tic šai džihādistu propagandai, ka visiem šiem islāma terora aktiem ir saistība ar Izraēlu – kristiešu apmeklētam Ziemassvētku tirdziņam Vācijā nav absolūti nekāda sakara ar to, kas notiek Izraēlā.
Tas, kas sākas ar ebrejiem, nekad nebeidzas ar ebrejiem. Džihādisti jau sen vēršas pret kristiešiem, un jūs varat būt nākamie.
Varbūt ir pienācis laiks pārtraukt savās valstīs ievest cilvēkus, kuri jūs ienīst un vēlas iznīcināt visu, kas jums raksturīgs, tikai tāpēc, ka neesat musulmaņi. Islāma terorisma un džihāda tolerēšana nav multikulturālisms. Tā ir pašnāvība.”
