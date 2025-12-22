Putinam “zem deguna” uzspridzināts ģenerālštāba pārvaldes priekšnieks: “Sky News” vērš uzmanību uz detaļām 0
Maskavā pirmdien, uzspridzinot automobili, nogalināts Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba operatīvās apmācības pārvaldes priekšnieks ģenerālleitnants Fanils Sarvarovs, paziņoja Krievijas Izmeklēšanas komiteja. Viņi pieļauj, ka šajā incidentā varētu būt vainojama Ukraina, taču atbildību neviens pagaidām nav uzņēmies. Izdevums Sky News to uzskata par signālu Amerikas Savienotajām Valstīm.
Rakstā uzsvērts – ģenerālleitnanta Fanila Sarvarova likvidēšana tieši pie viņa mājas un mazāk nekā 16 kilometru attālumā no Kremļa ir nopietns trieciens Maskavas reputācijai.
“Sarvarovs bija ietekmīga figūra – viņš vadīja Krievijas bruņoto spēku Ģenerālštāba operatīvās apmācības pārvaldi un atbildēja par karaspēka sagatavošanu iespējamai izvietošanai. Iepriekš dienējis Čečenijā un Sīrijā,” raksta izdevums.
Medijs atgādina – šī nav pirmā augsta ranga militārpersonas likvidēšana Krievijas teritorijā kopš pilna mēroga kara sākuma.
Pirms gada Ukraina uzņēmās atbildību par ģenerāļa Igora Kirilova likvidāciju – viņš tika vainots pavēļu došanā par ķīmisko ieroču pielietošanu pret Ukrainas karavīriem. Kirilovu nogalināja ar sprāgstvielu, kas bija paslēpta elektriskajā skrejritenī pie viņa mājokļa. Putins šo notikumu toreiz nosauca par “nopietnu Krievijas specdienestu izgāšanos”.
Taču arī vēlāk uzbrukumi turpinājās – 2025. gada aprīlī eksplodēja ģenerāļa Jaroslava Moskaļika automašīna Piemaskavā. Pirms diviem mēnešiem spridzeklis Sibīrijā nogalināja citu Krievijas komandieri, kurš bija apsūdzēts kara noziegumos.
Uzbrukuma laiks ir zīmīgs
Sky News norāda, ka nav skaidrs, kāpēc tieši Sarvarovs kļuvis par mērķi. Iespējams, augstā amata un acīmredzamās ievainojamības dēļ.
Uzbrukuma laiks arī ir zīmīgs – tas notika tūlīt pēc kārtējās neformālās ASV un Krievijas pārstāvju tikšanās, kas šajā nedēļas nogalē notika Maiami.
“Ukraina jau iepriekš izmantojusi šādus uzbrukumus, lai pazemotu Maskavu un parādītu krieviem – karš ir atnācis arī uz viņu mājām,” teikts rakstā. “Šoreiz tas varētu būt arī mēģinājums graut Krievijas naratīvu sarunās ar ASV.”
Sky News norāda: kamēr Kremlis cenšas pārliecināt Balto namu, ka Krievijas uzvara ir neizbēgama un atbalsts Ukrainai – bezjēdzīgs, Kijiva ar šādiem uzbrukumiem demonstrē pretējo – Ukrainai vēl ir spēks pretoties.
“Augsta ranga ģenerāļa nogalināšana pie viņa mājas ir viens no veidiem, kā Ukraina cenšas pierādīt savu spēju rīkoties,” raksta autors, uzsverot, ka uzbrukums Sarvarovam varētu būt signāls Vašingtonai, ka Kremlis nevalda pār situāciju pat savā galvaspilsētā.
Izmeklētājiem ir dažādas versijas
Kā ziņo aģentūra LETA, sprāgstierīce bijusi novietota zem automašīnas “Kia Sorento” apakšdaļas. Tā eksplodēja, kad automobilis bija nobraucis dažus metrus.
56 gadus vecais Sarvarovs sprādzienā tika smagi ievainots. Viņš tika nogādāts slimnīcā, kur nomira.
Krievijas Izmeklēšanas komitejas paziņojumā norādīts, ka izmeklētāji strādā ar dažādām notikušā versijām, un viena no tām ir versija, ka Sarvarova nogalināšanu organizējuši Ukrainas speciālie dienesti.
Sprādziens sabojājis arī blakus esošās automašīnas.
Sarvarovs piedalījies kaujas operācijās Čečenijā, kā arī dienējis Krievijas karaspēka kontingentā Sīrijā.