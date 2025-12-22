Kāpēc vairs neaicina potēties pret kovidu? Pirms gada mudināja veikt divas vakcīnas uzreiz – gan pret kovidu, gan gripu 0

0:07, 23. decembris 2025
Veselam Ārstēšana

Runājot par Covid-19, kāds TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītājs uzdeva jautājumu raidījuma viesei Sigitai Geidai, SPKC Infekcijas slimību un pretepidēmijas pasākumu nodaļas vadītājai:
“Kāpēc vairs neaicina sabiedrību potēties pret kovidu? Pirms gada mudināja veikt divas vakcīnas uzreiz – gan pret kovidu, gan pret gripu, bet tagad sanāk, ka gripas vakcīnu pietrūkst, savukārt Covid-19 vakcīnas nav, kur likt!”

Pret Covid-19 šobrīd rekomendē vakcinēties riska grupu pacientiem, kuriem ir prognozējama smaga slimības gaita, kuriem ir vairākas hroniskās saslimšanas, bet, ja kādam Latvijas iedzīvotājam ir vēlme vakcinēties pret Covid-19 infekciju, tad to droši drīkst darīt, saka eksperte.

Covid pozitīvo analīžu skaits pēdējās nedēļas laikā ir nedaudz pieaudzis – no 4,8% līdz 6,3%. Vai tas šosezon varētu pietuvoties epidēmijas slieksnim, kas ir 10%, Geida saka tā: “Es domāju, ka nē. Covid-19 izplatība arī iepriekšējā gadā un šogad vislielākā bija augustā un septembrī, savukārt janvārī un februārī tā bija ļoti niecīga.”

