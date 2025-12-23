Foto: Scanpix/EPA/LETA

Divi incidenti Eiropā: Vācijā automašīnai ietriecas autobusu pieturā, Nīderlandē – cilvēku pūlī 0

LETA
8:48, 23. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Automobilim ietriecoties autobusu pieturā Vācijas rietumu pilsētā Gīsenē, pirmdien tika ievainoti četri cilvēki, no kuriem daži ir nopietni cietuši, paziņoja policija. Līdzīgs incidents pirmdienas vakarā noticis arī Nīderlandē.

Kokteilis
Ko stingri aizliegts darīt kapsētā, lai tevi “nepaņemtu līdzi” – noteikumi, kas noteikti jāievēro
“Katru reizi ir šoks! Jūs dzīvojat…” Britu latviete salīdzina dzīvi Latvijā un Apvienotajā Karalistē
Mājas
5 lietas, kuras nedrīkst izsviest no mājokļa pat tad, kad tās nokalpojušas
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanu automašīnu vadīja 32 gadus vecs vīrietis no Azerbaidžānas, kurš dzīvo Gīsenē.

Autovadītājs vispirms ietriecās divās automašīnās pie luksofora, bet turpināja braukt un tad ietriecās autobusu pieturā. Viņš brauca tālāk, bet vēlāk apstājās un viņu aizturēja policija.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vīrietim par bijušās draudzenes nolaupīšanu un vairākkārtēju izvarošanu piespriež cietumsodu; klajā nāk šausminošas detaļas
Kokteilis
Džilindžers pirmizrādē ierodas ar jaunu dāmu – runas par abu simpātijām klīst jau labu laiku
Viedoklis
“Pateikt, ka paliku bez vārdiem, ir nepateikt neko” – ģimene no Jēkabpils puses piedzīvojusi īstu svētku brīnumu

Varas iestādes ir sākušas kriminālizmeklēšanu un meklē aculiecinieku uzņemtas fotogrāfijas vai video, kas varētu izskaidrot notikumu secību.

Tiek arī izmeklēts, vai šoferis bijis narkotiku vai alkohola reibumā, sacīja policijas preses sekretāre.

“Incidenta precīzi apstākļi pašlaik nav zināmi un tiek izmeklēti,” pirms tam pavēstīja policijas preses sekretārs.

Policija atteicās komentēt, vai izmeklētāji uzskata notikušo par negadījumu vai šofera tīši sarīkotu avāriju.

Vakarā notikuma vietas tuvumā bija dzirdama mūzika no netālu esoša Ziemassvētku tirdziņa, kas bija labi apmeklēts un turpināja darboties arī pēc šī incidenta.

Nīderlandē ievainoti deviņi cilvēki

Automašīnai ietriecoties cilvēkos, kas bija sapulcējušies uz parādi Nunspētā, Nīderlandes Gelderlandes provincē, pirmdienas vakarā ievainoti deviņi cilvēki, paziņojusi policija.

Vismaz trīs ievainotie ir guvuši smagas traumas.

Policija patlaban neuzskata notikušo par uzbrukumu. Izmeklēšana turpinās.

Nunspētā, kas atrodas aptuveni 80 kilometrus uz austrumiem no Amsterdamas, bija plānota Ziemassvētku noskaņās izdekorētu transporta līdzekļu parāde, kuru skatīties bija sapulcējušies daudzi cilvēki.

Pēc incidenta parāde tika atcelta.

Policija atklāja, ka skatītājos ar automašīnu ietriecās 56 gadus veca sieviete no Nunspētas. Policija norādīja, ka viņa ir aizturēta.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Katru reizi ir šoks! Jūs dzīvojat…” Britu latviete salīdzina dzīvi Latvijā un Apvienotajā Karalistē
“Tas nav multikulturālisms, tā ir pašnāvība.” Irānā dzimusi kanādiete bez aplinkiem izskaidro teroraktus Ziemassvētku tirdziņos
VIDEO. “Mums visiem ir beigas…” Cilvēki satraukušies par redzēto skatu – pilns “ATTA” centrs ar lūgšanās ceļos nokritušiem musulmaņiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.