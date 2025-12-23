Divi incidenti Eiropā: Vācijā automašīnai ietriecas autobusu pieturā, Nīderlandē – cilvēku pūlī 0
Automobilim ietriecoties autobusu pieturā Vācijas rietumu pilsētā Gīsenē, pirmdien tika ievainoti četri cilvēki, no kuriem daži ir nopietni cietuši, paziņoja policija. Līdzīgs incidents pirmdienas vakarā noticis arī Nīderlandē.
Saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanu automašīnu vadīja 32 gadus vecs vīrietis no Azerbaidžānas, kurš dzīvo Gīsenē.
Autovadītājs vispirms ietriecās divās automašīnās pie luksofora, bet turpināja braukt un tad ietriecās autobusu pieturā. Viņš brauca tālāk, bet vēlāk apstājās un viņu aizturēja policija.
Varas iestādes ir sākušas kriminālizmeklēšanu un meklē aculiecinieku uzņemtas fotogrāfijas vai video, kas varētu izskaidrot notikumu secību.
Tiek arī izmeklēts, vai šoferis bijis narkotiku vai alkohola reibumā, sacīja policijas preses sekretāre.
Policija atteicās komentēt, vai izmeklētāji uzskata notikušo par negadījumu vai šofera tīši sarīkotu avāriju.
Vakarā notikuma vietas tuvumā bija dzirdama mūzika no netālu esoša Ziemassvētku tirdziņa, kas bija labi apmeklēts un turpināja darboties arī pēc šī incidenta.
Nīderlandē ievainoti deviņi cilvēki
Automašīnai ietriecoties cilvēkos, kas bija sapulcējušies uz parādi Nunspētā, Nīderlandes Gelderlandes provincē, pirmdienas vakarā ievainoti deviņi cilvēki, paziņojusi policija.
Vismaz trīs ievainotie ir guvuši smagas traumas.
Policija patlaban neuzskata notikušo par uzbrukumu. Izmeklēšana turpinās.
Pēc incidenta parāde tika atcelta.
Policija atklāja, ka skatītājos ar automašīnu ietriecās 56 gadus veca sieviete no Nunspētas. Policija norādīja, ka viņa ir aizturēta.