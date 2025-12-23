Motivācijas kalngals? Praktikants gatavs piemaksāt, lai tiktu praksē pie latviešu uzņēmēja 0
Prakse ir būtiska iespēja iegūt praktisku pieredzi un iepazīt darba vidi, ko teorētiskās zināšanas vien nevar sniegt — reizēm studenti ir pat tik motivēti, ka, kā stāsta kāds soctīklotājs, ir pat gatavi maksāt uzņēmumam par iespēju doties praksē.
Prakses vieta ir unikāla iespēja iegūt pieredzi, ko ne vienmēr iespējams apgūt mācību vai teorētiskajā vidē. Tur studenti un jaunie speciālisti var tieši iesaistīties ikdienas darba procesā, risināt reālas problēmas, sadarboties ar kolēģiem un iepazīt profesijas nianses, kas nereti paliek aiz biroja durvīm. Šāda pieredze ļauj ne tikai nostiprināt iegūtās zināšanas, bet arī attīstīt praktiskas prasmes, pašpārliecinātību un izpratni par to, kā teorija pārtop praksē.
Tikt sev vēlamajā prakses vietā var nebūt nemaz tik viegli. Tāpat prakse nereti ir neapmaksāta — uzņēmumi par “algu” uzskata praktikanta iegūto pieredzi. Bet vai esat dzirdējuši, ka praktikants pats ir gatavs maksāt prakses vietai naudu tikai tāpēc, lai tiktu pie uzņēmuma praksē? Ar šādu stāstu dalījies mārketinga uzņēmuma īpašnieks Kaspars Kaleba.
“Šodien man piezvanīja Roberts, prasīja, vai var nākt pie mums praksē. Viņš esot gatavs maksāt mums 100 eiro mēnesī. Tu nepārlasījies — nevis, lai mēs viņam maksājam par praksi, bet viņš ir gatavs maksāt mums. Es nosaucu trīs grāmatas, kuras viņam jāizlasa līdz 5. janvārim, un jāatbrīvojas no viena kaitīga ieraduma. Ja viņš to izdarīs, tad uzaicināsim viņu uz interviju,” vietnē “Threads” stāsta Kaleba.