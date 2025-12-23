Foto: Pexels

Motivācijas kalngals? Praktikants gatavs piemaksāt, lai tiktu praksē pie latviešu uzņēmēja 0

LA.LV
9:23, 23. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Prakse ir būtiska iespēja iegūt praktisku pieredzi un iepazīt darba vidi, ko teorētiskās zināšanas vien nevar sniegt — reizēm studenti ir pat tik motivēti, ka, kā stāsta kāds soctīklotājs, ir pat gatavi maksāt uzņēmumam par iespēju doties praksē.

Kokteilis
Ko stingri aizliegts darīt kapsētā, lai tevi “nepaņemtu līdzi” – noteikumi, kas noteikti jāievēro
“Katru reizi ir šoks! Jūs dzīvojat…” Britu latviete salīdzina dzīvi Latvijā un Apvienotajā Karalistē
Mājas
5 lietas, kuras nedrīkst izsviest no mājokļa pat tad, kad tās nokalpojušas
Lasīt citas ziņas

Prakses vieta ir unikāla iespēja iegūt pieredzi, ko ne vienmēr iespējams apgūt mācību vai teorētiskajā vidē. Tur studenti un jaunie speciālisti var tieši iesaistīties ikdienas darba procesā, risināt reālas problēmas, sadarboties ar kolēģiem un iepazīt profesijas nianses, kas nereti paliek aiz biroja durvīm. Šāda pieredze ļauj ne tikai nostiprināt iegūtās zināšanas, bet arī attīstīt praktiskas prasmes, pašpārliecinātību un izpratni par to, kā teorija pārtop praksē.

Tikt sev vēlamajā prakses vietā var nebūt nemaz tik viegli. Tāpat prakse nereti ir neapmaksāta — uzņēmumi par “algu” uzskata praktikanta iegūto pieredzi. Bet vai esat dzirdējuši, ka praktikants pats ir gatavs maksāt prakses vietai naudu tikai tāpēc, lai tiktu pie uzņēmuma praksē? Ar šādu stāstu dalījies mārketinga uzņēmuma īpašnieks Kaspars Kaleba.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vīrietim par bijušās draudzenes nolaupīšanu un vairākkārtēju izvarošanu piespriež cietumsodu; klajā nāk šausminošas detaļas
Kokteilis
Džilindžers pirmizrādē ierodas ar jaunu dāmu – runas par abu simpātijām klīst jau labu laiku
Viedoklis
“Pateikt, ka paliku bez vārdiem, ir nepateikt neko” – ģimene no Jēkabpils puses piedzīvojusi īstu svētku brīnumu

“Šodien man piezvanīja Roberts, prasīja, vai var nākt pie mums praksē. Viņš esot gatavs maksāt mums 100 eiro mēnesī. Tu nepārlasījies — nevis, lai mēs viņam maksājam par praksi, bet viņš ir gatavs maksāt mums. Es nosaucu trīs grāmatas, kuras viņam jāizlasa līdz 5. janvārim, un jāatbrīvojas no viena kaitīga ieraduma. Ja viņš to izdarīs, tad uzaicināsim viņu uz interviju,” vietnē “Threads” stāsta Kaleba.

Ekrānšāviņš

LA.LV Aptauja

Vai tu būtu gatavs maksāt uzņēmumam, lai tur varētu tikt praksē?

  • Jā, ja ļoti gribētu tur tikt, naudu nežēlotu.
  • Nē, tas ir absurds.
  • Nezinu, atkarīgs no situācijas.
  • Grūti saprast.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
No Latvijas ir vismazāk praktikantu: atbalstīs jauniešus, kas vēlas doties praksē starptautiskajās organizācijās
“Vai esmu par stulbu savam amatam?” Sajūta, ka neesi gana gudrs darbam, ir pazīstama daudziem…
Pandēmijas “medusmaize” beidzas. Uzņēmums izstrādā metodi, lai izbeigtu darbinieku “klaiņošanu” darba laikā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.