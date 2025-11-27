“Mēs viņus gaidām!” Zināms, kad ASV delegācija dosies uz Maskavu, lai apspriestu “miera plānu” 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis, ka nākamnedēļ Maskavā ieradīsies ASV delegācija, lai apspriestu tā dēvēto ASV miera plānu Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu.
Runājot par ASV prezidenta Donalda Trampa virzīto plānu, Putins uzsvēra, ka miera līguma projekta pagaidām vēl nav. “Bija jautājumu kopums, kurus tika piedāvāts apspriest,” norādīja Krievijas diktators.
Vienlaikus Putins paziņoja, ka pēc ASV un Ukrainas delegāciju sarunām Ženēvā tika nolemts Trampa miera plāna 28 punktus sadalīt četrās daļās.
ASV ierosinātais 28 punktu plāns tā sākotnējā versijā bija ļoti labvēlīgs Krievijai. Tajā no Ukrainas tika prasīts atdot Krievijai okupētās teritorijas, kā arī tās teritorijas, kuras Krievija nemaz nav iekarojusi. Kijivai arī prasīts apņemties nekad nepievienoties NATO un samazināt armiju.
Nedēļas nogalē ASV, Ukrainas un Eiropas pārstāvju sarunās Ženēvā ASV plāns tika uzlabots, vairāk ņemot vērā Ukrainas nostāju. Taču Kremlis pirmdien paziņoja, ka Krievija nepieņems Eiropas prasītos labojumus.
No Krievijas puses sarunu procesā iesaistīta Ārlietu ministrija, kā arī Putina padomnieki Vladimirs Medinskis un Jurijs Ušakovs, paziņoja Putins, piebilstot, ka ASV delegācijas sastāvu nākamnedēļ gaidāmajās sarunās noteiks Tramps.
ASV prezidents iepriekš paziņoja, ka nosūtīs savus sūtņus pie Krievijas un Ukrainas prezidentiem, lai vienotos par plānu Krievijas un Ukrainas kara miermīlīgam noregulējumam. Pēc Trampa teiktā, uz tikšanos ar Putinu dosies ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, savukārt pie Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska dosies ASV armijas ministrs Dens Driskols.