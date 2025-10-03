“Draud 1000 eiro liels sods…” VVD draud sodīt par kādu bīstamu ieradumu, kas novērojams daudzās Latvijas mājsaimniecībās 0

LETA
15:50, 3. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Mājsaimniecībā radušos atkritumu dedzināšana ir stingri aizliegta, kaitīga jebkurā daudzumā un sodāma rīcība, atgādina Valsts vides dienests (VVD), aicinot iedzīvotājus būt atbildīgiem.

VVD skaidro, ka šāda rīcība kaitē videi, apdraud cilvēku veselību un ir administratīvi sodāma. Aizliegums attiecas ne tikai uz plastmasas izstrādājumiem un sadzīves atkritumiem, bet arī uz apstrādātu koksni un mēbeļu atlikumiem.

Par neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, tostarp dedzināšanu, fiziskām personām var piemērot naudas sodu līdz 1000 eiro, bet juridiskām personām – līdz 2800 eiro, informē VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska.
Kā norāda VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš, sadedzinot plastmasu, riepas, eļļas vai citus naftas produktus, gaisā nonāk kancerogēnas vielas un smagie metāli. Tie uzkrājas augsnē, ūdeņos un dzīvajos organismos, radot ilgtermiņa riskus cilvēku un dzīvnieku veselībai. Šie savienojumi vidē saglabājas pat gadu desmitiem.

Avotiņš uzsver, ka ir svarīgi, lai atkritumu apsaimniekošana notiktu saskaņā ar likuma prasībām un iedzīvotājiem nebūtu jādzīvo piesārņotā vidē.

VVD vērš uzmanību, ka zemā temperatūrā atkritumi nesadeg pilnībā, radot toksiskus starpproduktus. Starp bīstamākajām vielām ir dioksīns, kas vidē neizjūk un var izraisīt ļaundabīgus audzējus, alerģijas, kā arī bojāt endokrīno un reproduktīvo sistēmu.

Savukārt gadījumā, ja krāsnī vai apkures katlā tiek dedzinātas lietas, kas nav tam paredzētas, tiek bojāts apkures katls un palielinās ugunsgrēka draudi. Plastmasas izstrādājumu, PET pudeļu, plēvju degšanas temperatūra ir daudz augstāka, nekā tas plānots, izgatavojot apkures iekārtu, tāpēc rodas sodrēji un nekontrolēta degšana.

VVD aicina ikvienu nodot atkritumus tikai licencētiem apsaimniekotājiem, tā samazinot piesārņojumu un aizsargājot sabiedrības veselību.

Mājsaimniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu kontrolē pašvaldība. Ja tiek konstatēta nelikumīga dedzināšana, par to jāziņo pašvaldības policijai, atgādina VVD.

