Vai tiešām vēl vienam pakalpojumam pieaugs cena? Briest pārmaiņas atkritumu apsaimniekošanas noteikumos 0
Jaunie atkritumu apsaimniekošanas noteikumi palielinās iedzīvotāju izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu, trešdien Rīgas domes Mājokļu un vides komitejā uzsvēra opozīcijas partiju deputāti.
LETA jau ziņoja, ka Rīgā izstrādāti jauni saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”, kas paredz no 2027. gada 1. marta ieviest obligātu papīra, plastmasas un metāla atkritumu šķirošanu, kā arī obligātu bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu atsevišķos konteineros.
Taču, par cik šis process sadārdzināsies Rīgas iedzīvotājiem, atbilde netiek sniegta. Viņa ieskatā, kamēr nav skaidrības, kā atkritumu apsaimniekošana sadārdzināsies iedzīvotājiem, šādi saistošie noteikumi nav jāatbalsta.
Līdzīgās domās bija viņa frakcijas biedrs Vladislavs Bartaševičs (LPV), kurš uzsvēra, ka “Latvija pirmajā vietā” balsos pret jauno regulējumu, jo tas palielinās iedzīvotāju izdevumus.
Turklāt viņš pauda neizpratni par to, ka ar jaunajiem noteikumiem iedzīvotāji tiek mudināti kompostēt atkritumus māju pagalmos. Viņa ieskatā, dzīvojot 21. gadsimtā, šādi rodas sajūta, ka esam pirmsfeodālisma laikmetā.
Pret obligātu bioloģisko atkritumu nodalītu vākšanu iebilda arī Inna Djeri (LKS), kuras ieskatā tas palielinās iedzīvotāju izdevumus.
Turklāt, viņasprāt, iedzīvotājiem būtu jānodrošina bezmaksas maisiņi bioloģisko atkritumu izmešanai un bioloģisko atkritumu izvešanai esot jābūt bez maksas.
Savukārt Vjačeslavs Stepaņeko (SV/AJ) brīdināja par žurku un peļu izplatību, kad katras mājas pagalmā atradīsies bioloģiski noārdāmo atkritumu konteiners.
Viņš uzsvēra, ka tieši žurkas un to izplatītās blusas bijis galvenais iemesls, kādēļ 14. gadsimtā Eiropā buboņu mēris laupīja miljoniem cilvēku dzīvību.
Viņš norādīja, ka neprognozē iespēju Rīgai saskarties ar šādām briesmām, taču deputātu uzdevums esot pretoties žurku izplatībai. Tādēļ viņš rosināja noteikt jaunajos noteikumos pienākumu atkritumu apsaimniekotājiem izmantot bioloģisko atkritumu konteineriem tādus materiālus, kurus grauzēji nespēj sabojāt.
Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas deputāti, opozīcijai balsojot pret, nolēma virzīt noteikumu projektu skatīšanai domes sēdē.
Mājkompostēšana tiks atļauta arī daudzdzīvokļu māju slēgtos iekšpagalmos, ievērojot noteiktas prasības.
Minimālais konteineru izvešanas biežums būs reizi astoņās nedēļās nešķirotajiem, papīra, plastmasas un stikla atkritumiem, bet bioloģiskajiem – ne retāk kā reizi četrās nedēļās.
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem būs jānodrošina regulāra informācija iedzīvotājiem par atkritumu izvešanas grafikiem, šķirošanu un apsaimniekošanas izmaksām, tostarp rēķinos un informācijas stendos.
Rīgā atkritumu apsaimniekošana ir sadalīta četrās zonās – pirmā zona ietver centru un kādreizējo Latgales priekšpilsētu, otrā zona ietver kādreizējo Pārdaugavas Kurzemes rajonu, trešā zona ietver Pārdaugavas Zemgales priekšpilsētu, bet ceturtā zona ietver bijušo Ziemeļu rajonu un Vidzemes priekšpilsētu.
“Clean R” nodrošina atkritumu apsaimniekošanu pirmajā un otrajā zonā, kamēr trešajā zonā atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA “Lautus vide”, bet ceturtajā zonā – SIA “Eco Baltia vide”.