“Uz tā bija marķējums kirilicā.” Polijā pie Baltkrievijas robežas nogāzies kārtējais drons 0
Polijas austrumos Ļubļinas vojevodistē netālu no robežas ar Baltkrieviju labības laukā nogāzies drons, pirmdien pavēstīja prokuratūra.
Lidaparāts nogāzies netālu no Polatičes ciema.
“Dronā nebija sprāgstvielu, un uz tā bija marķējums kirilicā,” ziņu aģentūrai PAP pavēstīja prokuratūras pārstāve.
Vēl ir pāragri spriest, vai lidaparāts ir militārs drons, vai arī lidaparāts, ko izmantojuši kontrabandisti, viņa piebilda.
Neviens cilvēks nav cietis.
20.augustā Ļubļinas vojevodistē netālu Osinu ciema laukā nogāzās un eksplodēja Krievijas militārais drons.
An unarmed drone marked with Cyrillic script crashed just 300m from Poland’s border with Belarus near Terespol on Sunday night. Discovered in a cornfield by @Straz_Graniczna, the drone was mostly made of styrofoam and showed signs of minor burning from fuel ignition.
Authorities… pic.twitter.com/6P9TqRn06V
— Poland 24 🇵🇱 (@poland24com) September 8, 2025