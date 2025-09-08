Ekrānšāviņš no X

“Uz tā bija marķējums kirilicā.” Polijā pie Baltkrievijas robežas nogāzies kārtējais drons 0

LETA
20:31, 8. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Polijas austrumos Ļubļinas vojevodistē netālu no robežas ar Baltkrieviju labības laukā nogāzies drons, pirmdien pavēstīja prokuratūra.

Lidaparāts nogāzies netālu no Polatičes ciema.

“Dronā nebija sprāgstvielu, un uz tā bija marķējums kirilicā,” ziņu aģentūrai PAP pavēstīja prokuratūras pārstāve.

Vēl ir pāragri spriest, vai lidaparāts ir militārs drons, vai arī lidaparāts, ko izmantojuši kontrabandisti, viņa piebilda.

Neviens cilvēks nav cietis.

20.augustā Ļubļinas vojevodistē netālu Osinu ciema laukā nogāzās un eksplodēja Krievijas militārais drons.

