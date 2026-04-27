Elektroapgāde atjaunota gandrīz visiem “Sadales tīkla” klientiem 0

LETA
7:38, 27. aprīlis 2026
Pirmdienas rītā elektroapgāde ir atjaunota gandrīz visiem sadales tīkla operatora AS “Sadales tīkls” klientiem, aģentūru LETA informēja kompānijā.

Līdz pirmdienas plkst. 6 “Sadales tīkls” novērsis kopumā 161 stiprā vēja radīto elektrotīkla bojājumu, tostarp 62 vidēja sprieguma un 99 zemsprieguma bojājumus.

Lielākie postījumi vēja dēļ reģistrēti Latvijas centrālajā un ziemeļu daļā. Bojājumus elektrotīklā galvenokārt radījuši gaisvadu līnijās iegāzti koki un to zari. Kopumā pie bojājumu novēršanas strādāja aptuveni 60 brigādes.

“Sadales tīklā” atgādina, ka nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari vai zemē redzami pārrauti elektrolīniju vadi. Par šādām bīstamām situācijām jāziņo “Sadales tīklam”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot 112.

Tāpat kompānijā min, ja īpašumā pazūd elektrība, vispirms ir ieteicams pārbaudīt mājsaimniecības elektrības drošības slēdžus jeb korķus – vai tie nav atslēgušies. Nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek vien ar slēdža ieslēgšanu.

Ja elektrības drošības slēdži nav atslēgušies, elektroapgādes traucējumu iemesls, visticamāk, ir saistīts ar ārējo elektrotīklu. Pirms bojājuma pieteikšanas “Sadales tīklā” klienti aicināti ielūkoties kompānijas digitālajā atslēgumu kartē, kas pieejama mājaslapā, kurā apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem. Ja bojājums konkrētā adresē jau ir reģistrēts, tas nozīmē, ka speciālisti pie tā novēršanas jau strādā un tas atkārtoti nav jāpiesaka.

“Sadales tīkls” ir valstij piederošajā “Latvenergo” koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.

