VIDEO. Ukraiņi lepojas ar jaunu taktiku, kā sarīko slazdus krieviem: sekundes laikā okupanti vairs nespēj noreaģēt
Internetā izplatījies video, kurā redzams, kā Ukrainas bruņotie spēki izmanto jaunu taktiku, lai sarīkotu slazdus Krievijas armijas vienībām to aizmugurē.
Ierakstā redzams tā dēvētais “gaidošais” jeb “guļošais” drons, kas nekustīgi atrodas uz zemes – laukā vai slēpnī – un gaida. Tiklīdz izlūkošanas drons fiksē Krievijas tehnikas kustību, slēpnī esošais drons paceļas gaisā un uzbrūk mērķim.
Video redzams, kā tiek iznīcināts transportlīdzeklis ar Krievijas karavīriem. Šī taktika būtiski atšķiras no ierastās FPV dronu izmantošanas – tā vietā, lai nepārtraukti patrulētu, tiek izmantota statiska slēpņa metode ar minimālu enerģijas patēriņu un bez trokšņa līdz uzbrukuma brīdim.
Pretinieks draudus nepamana, līdz tie jau ir gaisā, un reakcijas laiks ir tikai dažas sekundes.
Šādu sistēmu dēļ Krievijas uzbrukuma vienības bieži tiek apturētas vēl pirms nonākšanas līdz frontes līnijai. Ukrainas trieciena droni spēj darboties līdz pat 45 kilometru dziļumā no frontes, kas nozīmē, ka apdraudētas ir ne tikai priekšējās pozīcijas, bet arī loģistika, rezerves un piegādes ceļi.
Iepriekš parādījušies arī video ar Ukrainas dronu uzbrukumiem Doneckas apvedceļā. Tas liecina, ka Krievijas armijai faktiski vairs nav drošas zonas pat tuvējā aizmugurē – jebkura tehnikas kustība var kļūt par mērķi. “Gaidošais drons” šo realitāti padara īpaši bīstamu.