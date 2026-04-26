VIDEO. Ukraiņi lepojas ar jaunu taktiku, kā sarīko slazdus krieviem: sekundes laikā okupanti vairs nespēj noreaģēt 6

21:59, 26. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Internetā izplatījies video, kurā redzams, kā Ukrainas bruņotie spēki izmanto jaunu taktiku, lai sarīkotu slazdus Krievijas armijas vienībām to aizmugurē.

Horoskopi no 27. aprīļa līdz 3. maijam. Šonedēļ īpaši svarīgi būs saudzēt savus spēkus un neuzņemties citu cilvēku problēmu risināšanu
14 lietas, ko tu noteikti dari salonā, bet tās slepeni kaitina tavu frizieri
Liktenīga tikšanās tuvojas: šīs divas zodiaka zīmes drīz satiks cilvēku, kurš mainīs viņu dzīvi
Ierakstā redzams tā dēvētais “gaidošais” jeb “guļošais” drons, kas nekustīgi atrodas uz zemes – laukā vai slēpnī – un gaida. Tiklīdz izlūkošanas drons fiksē Krievijas tehnikas kustību, slēpnī esošais drons paceļas gaisā un uzbrūk mērķim.

Video redzams, kā tiek iznīcināts transportlīdzeklis ar Krievijas karavīriem. Šī taktika būtiski atšķiras no ierastās FPV dronu izmantošanas – tā vietā, lai nepārtraukti patrulētu, tiek izmantota statiska slēpņa metode ar minimālu enerģijas patēriņu un bez trokšņa līdz uzbrukuma brīdim.

Nepietiek ar vakardienas šaušanu Trampa ballītē, šodien noslēpumaina saruna ar Putinu. Kas notiek Baltajā namā?
VIDEO. Pēc 10 gadus ilgas tiesvedības tiek izlemts, kam būs jāatmaksā “Latvijas krājbankas” aizpludinātie 15 miljoni eiro
VIDEO. “Siltums izkūp gaisā, bet rēķini aug!” Valsts kontrole atklāj gadiem nerisinātu problēmu Rīgā – atbildīgie vaino viens otru

Pretinieks draudus nepamana, līdz tie jau ir gaisā, un reakcijas laiks ir tikai dažas sekundes.

Šādu sistēmu dēļ Krievijas uzbrukuma vienības bieži tiek apturētas vēl pirms nonākšanas līdz frontes līnijai. Ukrainas trieciena droni spēj darboties līdz pat 45 kilometru dziļumā no frontes, kas nozīmē, ka apdraudētas ir ne tikai priekšējās pozīcijas, bet arī loģistika, rezerves un piegādes ceļi.

Iepriekš parādījušies arī video ar Ukrainas dronu uzbrukumiem Doneckas apvedceļā. Tas liecina, ka Krievijas armijai faktiski vairs nav drošas zonas pat tuvējā aizmugurē – jebkura tehnikas kustība var kļūt par mērķi. “Gaidošais drons” šo realitāti padara īpaši bīstamu.

“Pietiek jau!” Krievijas elite sāk atklāti dumpoties pret Putinu – karš un krīze sašķeļ valsts eliti
Nepietiek ar vakardienas šaušanu Trampa ballītē, šodien noslēpumaina saruna ar Putinu. Kas notiek Baltajā namā?
VIDEO. Politologs Zahorodnijs pastāsta, kurš Krievijā “nomainīs” Putinu un kā tas var ietekmēt karu Ukrainā
