Stendzenieks par islāma agresīvumu un drošību: Tikmēr melnais ar visu to somu jau grabinās istabā! 57

0:59, 27. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Komentējot imigrācijas jautājumus, TV24 raidījumā “Preses klubs” Ēriks Stendzenieks, Rīgas domes deputāts (LPV), reklāmas speciālists, ieņem striktu pozīciju, norādot, ka piesardzība pret islāma kultūru ir pamatota. “Nē, man esmu pret to! Tāpēc, ka kultūras, kas nāk no islāma reģiona – tās ir ļoti agresīvas, ļoti infekciozas.”

Kreisie liberāļi mēdz teikt – bet kā pēc Otrā pasaules kara latviešu bēgļus uzņēma?

Ē. Stendzenieks neatceras, ka latviešu bēgļi būtu pieprasījuši, piemēram, Vācijā pieņemt dievturību, sākt likt visiem runāt latgaliešu vai latviešu valodā
un celt savas pagānu baznīcas vai apmetnes.

Stendzenieks norāda, ka Eiropas pieredze kalpo kā bargs brīdinājums – ir ļoti slikta pieredze daudziem, no kā mācīties. “Mēs skatāmies, kas notiek Zviedrijā, Vācijā – tur

džipi brauc caur tirdziņiem, Ziemassvētkos kaut kas sprāgst, grūst un brūk, tiek durts un varots uz velna paraušanu.”

Viņaprāt, Latvijas vienīgā veiksme līdz šim ir bijusi mūsu lēnīgums: “Reizēm ir tā latviešu svētītā bremze, ka mēs esam lēni – ka pie mums vēl nav pa īstam sācies, kamēr citur jau beidzas. Nu, paldies Dievam!”

Runājot par darbaspēku, Ē. Stendzenieks aicina skatīties Lietuvas virzienā, kas pēc Baltkrievijas revolūcijas piesaistīja programmētājus ar pievienoto vērtību un algām virs 10 000 eiro. “Tā ir kvalitatīva imigrācija. Latvijā tas nozīmētu sakārtotu nodokļu un banku politiku, lai tu vispār kontu vari atvērt.

Bet tam jānāk kopā ar ļoti striktiem noteikumiem: solis pa labi, solis pa kreisi – deportācija.”

Pievienotajā video skatieties plašāku E. Stendzenieka stāstu par to, kā “kāda maza auguma blondīnīte, pasūtīdama Bolt, attopas situācijā, kad melnais ar visu to somu jau grabinās istabā.

