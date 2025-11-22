Foto – Shutterstock

Ieteikumi, kad droši likvidēt pelējumu un pārtiku var apēst, bet kad labāk to izmest 0

LA.LV
8:35, 22. novembris 2025
Veselam Uzturs

Atverot ledusskapi un atrodot siera šķēli ar zaļu pelējumu vai vistas gaļas paciņu, kas smaržo ieskābeni, var rasties kārdinājums riskēt ar savu vēderu, nevis izmest pārtiku.

Reklāma
Reklāma
Pieci labākie ministri, kādi Latvijā bijuši kopš neatkarības atjaunošanas – viņi būtiski mainījuši mūsu valsti 1
Nopludināti visi 28 miera plāna punkti: kāpēc Polijai tajā ir unikāla loma? 50
VIDEO. Kuriozs tepat, kaimiņos: amatpersonai attālinātās sēdes laikā visnepiemērotākajā brīdī ieslēgusies kamera 2
Lasīt citas ziņas

Taču robeža starp nekaitīgu fermentāciju un bīstamu bojāšanos ir strikta. Bojātu pārtikas produktu lietošana uzturā pakļauj organismu dažādiem toksīniem un bioķīmiskiem blakusproduktiem, no kuriem daudzi var traucēt būtiskus bioloģiskos procesus. Ietekme uz veselību var būt dažāda – no viegla kuņģa-zarnu trakta diskomforta līdz smagām slimībām, piemēram, aknu vēzim, par to raksta LiveScience.

Daudzi bojāti pārtikas produkti satur specifiskus mikroorganismus, kas ražo toksīnus. Tā kā individuālā jutība pret šīm ķīmiskajām vielām ir atšķirīga, un arī to daudzums bojātajos pārtikas produktos var ievērojami atšķirties, nav absolūtu vadlīniju par to, kas ir droši lietojams uzturā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Kura šokolāde ir veselīgāka – tumšā vai piena: priekšrocības un trūkumi
Veselam
Kādas ir vīnogu priekšrocības: 7 iemesli, kāpēc tās vajadzētu ēst katru dienu
Veselam
Kas notiek ar ķermeni, uz 30 dienām pilnībā atsakoties no alkohola?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.