Ieteikumi, kad droši likvidēt pelējumu un pārtiku var apēst, bet kad labāk to izmest
Atverot ledusskapi un atrodot siera šķēli ar zaļu pelējumu vai vistas gaļas paciņu, kas smaržo ieskābeni, var rasties kārdinājums riskēt ar savu vēderu, nevis izmest pārtiku.
Taču robeža starp nekaitīgu fermentāciju un bīstamu bojāšanos ir strikta. Bojātu pārtikas produktu lietošana uzturā pakļauj organismu dažādiem toksīniem un bioķīmiskiem blakusproduktiem, no kuriem daudzi var traucēt būtiskus bioloģiskos procesus. Ietekme uz veselību var būt dažāda – no viegla kuņģa-zarnu trakta diskomforta līdz smagām slimībām, piemēram, aknu vēzim, par to raksta LiveScience.
Daudzi bojāti pārtikas produkti satur specifiskus mikroorganismus, kas ražo toksīnus. Tā kā individuālā jutība pret šīm ķīmiskajām vielām ir atšķirīga, un arī to daudzums bojātajos pārtikas produktos var ievērojami atšķirties, nav absolūtu vadlīniju par to, kas ir droši lietojams uzturā.