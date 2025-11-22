Gludeklis tev vairs nekad nebūs vajadzīgs, ja veļas žāvētājā ieliksi šo nieku no ledusskapja 0
Gludināšana ir viens no tiem darbiem, no kura daudzi cilvēki baidās un kas daudziem itin nemaz nepatīk, tapēc bieži vien tā ir pēdējā lieta, ko cilvēks dara, pirms steidzas ārā pa durvīm.
Par laimi, ir viens triks, kas, šķiet, atrisina šo problēmu, un tam nav nepieciešami nekādi dārgi instrumenti vai prasmes.
Patiesībā šī lieta, visticamāk, jau ir tavā virtuvē. Vietne Express raksta, ka ir daudzi, kas to ir izmēģinājuši un guvuši pietiekami labus rezultātus, lai uz visiem laikiem atteiktos no gludekļa.
Reddit vietnē Life Pro Tips rakstīts: “Ja iemetīsiet ledus kubiņus veļas žāvētājā kopā ar saburzītā apģērba gabalu, tas uzreiz izgludinās krunkas, un gludeklis nav nepieciešams!”
Daudzi komentāros izsaka sajūsmu par šo triku. Kāds teica: “Jūs varat nospiest pogu “sākt” un doties prom, lai ēstu brokastis vai ko citu, un paņemt kreklu, kad tas ir sauss.”
Kāds cits piebilda: “Sākumā biju mazliet skeptisks, bet tas nostrādāja lieliski. Es ienīstu gludināšanu, tāpēc šis padara manu dzīvi daudz labāku.”
Vēl viens komentārs apliecina: “Nezināju, ka tas tiešām var darboties. Es to izmēģināju pirms dažām dienām, un es nekad vairs neatgriezīšos pie gludināšanas.”
Kāds cits tomēr piebilst: “Viena krekla gludināšanai šādā veidā tiek izmantots daudz elektrības. Dariet tā katru dienu, un tas palielinās jūsu elektrības rēķinu.”
Vēl kāds raksta: “Kāpēc cilvēki vienkārši nevar pārstāt būt slinki un lietot gludekli?”
Neskatoties uz negatīvismu, eksperti apgalvo, ka triks patiesībā darbojas: “Princips ir vienkāršs — kad ledus gabaliņi kūst sakarsētā veļas žāvētājā, tie rada tvaiku. Šis tvaiks maigi atslābina auduma šķiedras, palīdzot samazināt krunkas bez tieša karstuma vai spiediena.”
“Ātrus rezultātus var iegūt, ievietojot žāvētājā dažus jau izžuvušu, vieglu apģērbu gabalus kopā ar ledu un ieslēdzot īso ciklu; pietiks ar diviem vai trim ledus kubiņiem. Ir svarīgi norādīt, ka šis triks, visticamāk, būs mazāk efektīvs ar smagāku apģērbu. Turklāt, izmantojot augstu siltuma iestatījumu, ātri tiks ģenerēts vairāk tvaika, bet tas var arī palielināt smalku audumu saraušanās vai bojāšanas risku” brīdina izdevums.