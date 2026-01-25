“NATO karkass ir saļodzījies…” Daukšts komentē Kremļa iespējamo uzdrīkstēšanos uzbrukt kādai NATO valstij 0

LA.LV
1:02, 26. janvāris 2026
Viedokļi

Eiropas drošības situācija šobrīd ir īpaši saspringta, ņemot vērā Krievijas militārās aktivitātes un karu Ukrainā. Eksperti uzsver, ka nevienu scenāriju nedrīkst izslēgt, jo starptautiskā drošības sistēma patlaban nav pilnībā stabila.

Kokteilis
FOTO. “Muzikālās bankas” vadītājas kleita vēl nav nekas: vai atceries šos drosmīgos latviešu slavenību tērpus? 95
Tramps ievilināja Putinu slazdā: kā Vašingtonas priekšlikums kļuva par problēmu 21
Turcijā sākusies iespaidīga ģeoloģiska drāma. Process ir neatgriezenisks un palielina zemestrīču risku
Lasīt citas ziņas

Vēsturnieks un politologs Kārlis Daukšts TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” komentēja iespējamību, ka Krievija varētu uzbrukt kādai NATO dalībvalstij.”Izslēgt to nevar. Un to nevar izslēgt tāpēc, ka patlaban pats NATO karkass ir nedaudz saļodzījies, un drošas atbildes uz to, kā rīkosies NATO patlaban, diemžēl, nav. Līdz ar to, pieļaut tādu varbūtību, ka kaut kur Krievijas ģenerālštābā sēž kaut kāda nodaļa un plāno uzbrukumus, es neizslēdzu nemaz,” skaidroja Daukšts.

Viņš uzsver, ka pašreizējā drošības situācija Eiropā ir sarežģīta, un nevienu scenāriju nedrīkst atstāt novārtā, īpaši ņemot vērā Krievijas militāro aktivitāšu pieaugumu pēdējos gados.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tas beidzot notiek: krievi un ukraiņi sēdīsies pie viena sarunu galda
TV24
Ukrainas kara izbeigšanas perspektīvas ir divas – sliktākā no tām joprojām ir iespējama
Zelenskis paziņo, ka dokumenti par kara izbeigšanu ir gandrīz gatavi un atklāj, kas gaidāms tālāk
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.