"NATO karkass ir saļodzījies…" Daukšts komentē Kremļa iespējamo uzdrīkstēšanos uzbrukt kādai NATO valstij
Eiropas drošības situācija šobrīd ir īpaši saspringta, ņemot vērā Krievijas militārās aktivitātes un karu Ukrainā. Eksperti uzsver, ka nevienu scenāriju nedrīkst izslēgt, jo starptautiskā drošības sistēma patlaban nav pilnībā stabila.
Vēsturnieks un politologs Kārlis Daukšts TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” komentēja iespējamību, ka Krievija varētu uzbrukt kādai NATO dalībvalstij.”Izslēgt to nevar. Un to nevar izslēgt tāpēc, ka patlaban pats NATO karkass ir nedaudz saļodzījies, un drošas atbildes uz to, kā rīkosies NATO patlaban, diemžēl, nav. Līdz ar to, pieļaut tādu varbūtību, ka kaut kur Krievijas ģenerālštābā sēž kaut kāda nodaļa un plāno uzbrukumus, es neizslēdzu nemaz,” skaidroja Daukšts.
Viņš uzsver, ka pašreizējā drošības situācija Eiropā ir sarežģīta, un nevienu scenāriju nedrīkst atstāt novārtā, īpaši ņemot vērā Krievijas militāro aktivitāšu pieaugumu pēdējos gados.