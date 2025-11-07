“Es domāju, ka rezultāts būs paslikts” – politologa vēstījums par 2026. gada budžetu nav iepriecinošs 0
Juris Rozenvalds, LU profesors, politologs, TV24 raidījumā “Dienas personība” pauž uzskatu, ka šī gada valsts budžeta balsojums varētu nebūt labs, tomēr valdības krišana šī iemesla dēļ nav gaidāma. Viņš norāda – ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, partijas, kas iebilst pret budžetu, riskē ar savu reputāciju, jo drošības jautājumi šobrīd ir sabiedrības uzmanības centrā.
“Es domāju, ka rezultāts kopumā būs paslikts, jo pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā nostāties pret budžetu, kurā centrā izvirzīti drošības jautājumi… Zaļo un Zemnieku savienība jau visu laiku sit dūri krūtīs,” stāsta politologs.
Viņš atklāj, ka pastāv iespēja, ka tiks nobalsots par kādām izmaiņām budžetā, ņemot vērā to, ka šobrīd pastāv otra koalīcija. Iespējams, daļa līdzekļu tiks pārvirzīti – šo iespēju Rozenvalds neizslēdz.
“Kā zināms, ja budžetu nepieņem, valdība krīt. Es domāju, ka šis nebūs valdības krišanas iemesls,” uzskata profesors.
Jau vēstījām, ka valdība atbalstīja 2026. gada valsts budžetu, kurā valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi plānoti 16,064 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi – 17,945 miljardi eiro.
Salīdzinot ar 2025. gada budžetu, 2026. gadā valsts budžeta ieņēmumu pieaugums pārsniedz izdevumu pieaugumu. Valsts budžeta ieņēmumiem plānots pieaugums par 944,6 miljoniem eiro, savukārt izdevumiem – par 804,3 miljoniem eiro.
2026. gada valsts budžeta pavadošo likumprojektu paketē plānots iekļaut teju 50 likumprojektus.