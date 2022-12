Publicitātes foto

„Es esmu ar avīzi aplīmēta krūze". Konkursa „Aicinājums" laureātu dzeja







Sandra Ratniece, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Šogad norisinājās Latvijas Rakstnieku savienības kultūr­izglītības programmas “Literārā akadēmija” Latvijas skolēnu un jauniešu literāro darbu konkurss “Aicinājums” (sasaukums Nr. 46)

Šajā lapā publicēti “Aicinājuma” laureātu dzejoļi no 2. grupas (dalībnieki no 16 līdz 18 gadu vecumam) un 3. grupas (dalībnieki no 19 līdz 21 gadu vecumam).

Konkursa atbalstītāji: grāmatu apgādi “Dienas Grāmata”, “Jāņa Rozes apgāds”, “Zvaigzne ABC”, “Neputns”, “Latvijas Mediji” un “Latvijas Avīzes” pielikums “Kultūrzīmes”, rakstu krājums kultūrai un brīvai domai “Jaunā Gaita”, kā arī Latvijas Rakstnieku savienība.

1. grupa

1. vieta. Edvards Jānis Sokolovskis (Rīgas Centra humanitārā vidusskola).

No dzejas cikla “jums un dievam kas atkritumus iznes sestdienu rītos”

I

mani draugi dzīvo ezeros

kuros bērni peldina piepūšamās pīlītes

mani draugi dzīvo pļavās un mežos

viņi ir cielavas un pūces

nodarbojas ar rokdarbiem

un vakaros spēlē klavieres

mani draugi ir migla

kas pirmajās rīta stundās zūd

tāpēc iemūžinu to bildēs

lai izbārstītu tās uz ielām

lai tiek citiem

2. vieta. Ketija Jurčenko(Rīgas Franču licejs).

Kastanis manā kabatā

Tu esi kļuvis par kastani,

ko nēsāju savā kabatā

brāzmainās rudens dienās.

Tu rāmi nokalpo līdz pat pavasara ziedonim

kā talismans, kas atgādina,

ka pēc dūraiņiem manās kabatās nonāks pūpolu ziedi,

pēc pūpolu ziediem – smiltis no Vecāķu pludmales

un tad atkal jauns kastanis, kuru sildīt.

Ceru, tas neizkritīs no manas kabatas

veikala rindā, cenšoties uztaustīt sīknaudu.

Pelnu pilnas tagad ir manas kabatas.

Kaut kur fonā skan dziesma

par dzīves mūžīgo mainību.

Zem kastaņām cilvēki meklē kādu,

ko sasildīt.

Koki zaudē lapas,

dienas – brāzmainību.

3. vieta. Pauls Kauķis (RTU Inženierzinātņu vidusskola).

Avīzēs līmēta krūze

Es esmu ar avīzi aplīmēta krūze

Un stāvu ar muti pret vēju

Kā tāda tukša krūze var dzīvot?

(tieši tā arī dzīvo – tukši)

Es stāvu ar muti pret vēju

Lai dzirdētu

Bet vēl būtu tukša

Jo kā lai atpazīst

Kur?

Tukšu krūzi redzēdams

Tajā iespļaus

Un kurš ielies vīnu

Daži jau ir spļāvuši

Bet vējš apgāza

Un viss izlija

Labi vien ir

Bet tukšai grūtāk stāvēt kājās

Tukšai grūtāk dzīvot

Vecu avīzi bezjēdzīgi lasīt

Kad uznāks lietus

Pa vēju

Avīze arī samirks un notecēs

Lai zibens sper manī dzirksti

Lai rudens krāso sārtu

Pagaidām krūze tikai gaida rudens negaisu

Līdz tam lai ar mani dara ko grib

Vējš izslaucīs

2. grupa

1. vieta. Džonatans Melgalvis (Latvijas Universitāte).

No dzejoļu cikla “Ekskurss par ieleju starp laika kalnu grēdām”

II. Anabātiskais vējš

Lapisquemreprobaverunt

aedificantesfactusest

incaputanguli.

*

Akmens, ko namdari nometuši

pie malas, ir kļuvis par

stūra akmeni.

**

Anabātiskie vēji virza

uzsilušas gaisa masas

augšup pa kalna nogāzi.

būs dienas vidus kad mēs iesim ceļā

un saule sildīs gaisu

un atstarosies dzidrās lāmās

tās mežģīnes ko brāzmas vērps caur klinšu gropēm

tās skaņās atbalsis no kaļķa sienām

tas viss

būs silts un granīts priekšā liks

pār trijām negrožotām straumēm vienu braslu

būs silts kā laika azotē

būs silts

kad sēdīsies migla virs smiltainās lejas

ne gubās bet baltu dūnu plēksnēs

ai dārgais draugs tie mākoņi ir tikai pārsegs

ko upe uzklāj tuvojoties vakaram

bet ir vēl dienas vidus

ai silts kā mūsu azotē

ai silts

2. vieta. Anna Simina (Latvijas Universitāte).

///

Rāmis sūta

Danai ziņas

ko viņa izdzēš

nelasot

kad Rāmis runā

tad ir

grūtāk

Dana aizver durvis

ieslēdz televizoru pārāk skaļi

bet Rāmis tik un tā

nesaprot

viņš stāsta

vienu un to pašu

savu kontūru

kvadrātu

Dana jau sen

redz

tam cauri

uz istabas sienas

saules gaisma

apspīd plankumu

ko kādreiz aizsedzis

sievietes portrets

3. vieta. Madara Linna Ēvalde (Latvijas Mākslas akadēmija).

***

mans ķermenis ir templis,

var godāt un nest upurus.

tik kolonnu apmetums lūp nost,

nolobu kāju mizas līdz asinīm,

strijas izspiežas kā kanelūras

un ordera pamatnes rotā

tulznu pūslīši un sabiezējumi.

ir jāmācās iznest ar godu

putekļu smārds un liecības

par gremdēšanos senā pagātnē.

mani nepiepilda marmors un ķieģeļi,

tik fasētas Rimi sviestmaizes,

saldētas kartupeļu pankūkas,

un bailes par tālo nākotni.

galvu rotā brūkošais kapitelis,

bet mati pinas savā nodabā.

kamēr pamati sabirst smiltīs,

centrālā trofeja klusi stāv

ego apliecinājums un

mierinājums neaiziet bojā

kā sengrieķu antīkām drupām.

Veicināšanas balva

Evelīna Mūrniece (strādā).

No dzejoļu cikla “Miglas kopa”

___

šodien būšu peļķe

to izdomāju jau vakar

lai iekāpj tie kas ceļu neredz

lai ielec manī mazi bērni

mazgājas zvirbuļi

padzeras izslāpušie

suņi vilki kaķi žurkas

lai nomazgājas netīrie

lai manī dubļu pilns

mašīnas lai cauri braukā

lai pašas arī iesprūst

sētniece negaisa laikā

lai pamēģina aizslaucīt prom

3. grupa

Veicināšanas balva. Viktorija Luca (strādā).

***

Es ielūkojos glāzē

Glāzes pasaulē

Pasaules glāzē

Tur dzīvo haoss, tur ir neglīti

Viss, liekas, iet citur

Viss kaut kā notiek

Gustava Klimta sieviete vēro mani

No tās austriešu pildspalvas

Es laikam šobrīd esmu. Es esmu, jā.

Sarkanā krāsa iezagās manā sapnī

Es nogalināju peli. Sapnī.

Vai es esmu dadaists?

Vai es esmu sirreālists?

Es zinu, ko nozīmē dzīvot.