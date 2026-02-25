Šlesers: Mums jābeidz dzīvot uz parāda 0

Saeimā pārstāvētās frakcijas turpinās diskutēt par Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča Saeimai otrreizējai caurlūkošanai nodoto Tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likumu.

“Mums ir jāmaina ekonomika, mums jāpiesaista vairāk investīciju, jāpalielina ieņēmumi valsts budžetā un jābeidz dzīvot uz parāda, tad arī varēsim īstenot visas labās ieceres,” šo TV24 raidījumā “Preses Klubs” komentē Ainārs Šlesers, partijas “Latvija pirmajā vietā” valdes priekšsēdētājs, Rīgas domes deputāts.

Plašāk sižetā.

