Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Foto. Scanpix/AP Photo/Jae C. Hong

“Es netērēšu savu laiku!” Kamēr Tramps pauž sarūgtinājumu, tikmēr Putins lepojas ar jauno ieroci 14

LETA, LA.lv
12:37, 26. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka būs gatavs tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu tikai tad, kad pārliecināsies, ka miera līgums starp Krieviju un Ukrainu ir patiesi iespējams, vēsta ārvalstu mediji.

Runājot ar žurnālistiem lidmašīnā “Air Force One” 25. oktobrī, lidojuma laikā uz Malaiziju, Tramps sacīja: “Man jāzina, ka mēs patiešām panāksim vienošanos. Es netērēšu savu laiku. Man vienmēr ir bijušas lieliskas attiecības ar Vladimiru Putinu, bet šis viss mani ir ļoti sarūgtinājis.”

ASV prezidents domāja, “ka šis karš būs beidzies vēl pirms miera Tuvajos Austrumos.” Viņš piebilda, ka starp Vladimiru Putinu un Volodimiru Zeļenski valda “liels naids”.

Putins: Krievija veiksmīgi izmēģinājusi jaunu spārnoto kodolraķeti

Tikmēr Krievijas diktators Vladimirs Putins svētdien paziņoja, ka Krievijas jaunās spārnotās kodolraķetes “Burevestņik” pēdējais izmēģinājums ir bijis veiksmīgs.

Viņš atzinīgi novērtēja, viņaprāt, unikālo spārnotā raķeti, kas spēj nest kodolieročus un lidot līdz 14 000 kilometru attālumā.

“Izšķirīgie izmēģinājumi tagad ir pabeigti,” Putins teica Kremļa publicētā video no militāro līderu sanāksmes.

Putins deva rīkojumu sagatavot “infrastruktūru, lai Krievijas bruņotie spēki varētu sākt izmantot šo ieroci”.

Krievijas diktators raķeti raksturoja kā “unikālu veidojumu, kāda nav nevienam citam pasaulē”. Viņš apgalvoja, ka “Burevestņik” “darbības rādiuss ir neierobežots”.

Pēdējā izmēģinājumā 21. oktobrī raķete esot nolidojusi ap 15 stundām un 14 000 kilometru, teica Krievijas armijas komandieris Valērijs Gerasimovs. Viņš piebilda, ka tās nav ieroča maksimālās iespējas.

Par raķetes izstrādāšanu Putins paziņoja 2018. gadā.

Raķetes izmēģinājums veikts laikā, kad Krievijas un Ukrainas miera sarunas ir nonākušas strupceļā, neskatoties uz ASV prezidenta Donalda Trampa apņēmību karu ātri izbeigt pēc atgriešanās Baltajā namā.

Tramps trešdien noteica sankcijas diviem lielākajiem Krievijas naftas uzņēmumiem, sakot, ka viņa sarunas ar Putinu par kara Ukrainā izbeigšanu “nekustās uz priekšu”.

Kremļa sarunu vedējs Kirils Dmitrijevs piektdien un sestdien tikās ar Trampa administrācijas amatpersonām, un gaidāms, ka sarunas turpināsies arī svētdien.

Putins savukārt svētdien sacīja, ka nevēlas noteikt grafiku, kad kaujas izbeigsies. “Mēs neko negrasāmies saskaņot ar kādiem datumiem vai notikumiem,” teica Krievijas diktators, paziņojot, ka “mēs savu rīcību balstīsim uz militāru racionalitāti”.

Tēmas
